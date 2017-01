7 trucuri Feng Shui pentru a atrage iubirea si prosperitatea in viata ta

Practicile Feng Shui pornesc de la credinta ca exista in jurul nostru energii mistice, care au un efect asupra starii noastre de spirit, dar si asupra norocului, a bunastarii si a iubirii care ne inconjoara. Desi nu este considerata o stiinta, arta amenajarii Feng Shui are un sambure de adevar.

Numeroase studii au demonstrat ca exista o corelatie intre dispozitia noastra si modul in care ne amenajam locuinta, in special acele spatii destinate relaxarii si deconectarii de la grijile cotidiene. De la schema de culori aleasa, pana la orientarea mobilierului si decoratiunile alese, toate acestea au puterea de a-ti reda optimismul si de a te ajuta sa atragi numai lucrurile bune, pe care ti le doreai de mult. Iata ce trucuri de design Feng Shui poti pune in practica, daca vrei sa te concentrezi asupra vietii tale romantice si asupra relatiei cu persoana iubita:

Amenajeaza un living care sa incurajeze conversatiile

Una dintre greselile de amenajare pe care multe persoane le fac atunci cand gandesc designul livingul este ca nu acorda suficienta importanta modului in care amplasarea mobilierului faciliteaza interactiunea. De exemplu, nu este recomandat ca toate piesele de mobilier sa fie lipite de perete.

Ca sa intelegi mai bine despre ce este vorba, arunca o privire peste aceste imagini cu mobilier pentru living. Observi cum exista un corp compact, lipit de perete, cu spatii moderne in care poti amplasa decoratiuni sau ghivece cu flori, apoi o zona amenajata in jurul canapelei, ale carei picioare sunt sprijinite pe marginea covorului. In fata canapelei, o masuta si doua taburete creeaza un spatiu circular, favorabil comunicarii. Asa ar trebui sa arate un living destinat socializarii, iar cu cat inveti sa interactionezi mai placut cu cei din jur, cu atat iti va fi mai simplu sa comunici si cu partenerul de cuplu sau cu o persoana noua.

Pastreaza blatul de bucatarie curat

„Bucataria ta este direct conectata cu abilitatile tale de a face bani”, spune Suzanne Metzger, consultant in designul Feng Shui, intr-un articol Hgtv.com.. O bucatarie perfect organizata, in care blatul si cuptorul sunt mereu curate, iar electrocasnicele functioneaza impecabil sunt reteta succesului cand vine vorba de prosperitatea casei tale. Haosul este cel mai mare inamic al regulilor Feng Shui, asa ca ai grija sa pastrezi mereu masa curata si sa investesti in niste spatii inteligente de depozitare, astfel incat sa nu tii la vedere decat acele aparate sau obiecte pe care le folosesti des.

Adauga „dubluri” in fiecare incapere

„Daca vrei sa incepi o relatie, nu te inconjura de mobilier singular, ci opteaza pentru acele piese care vin cate doua, la pachet”, spune Laura Benko, expert in designul holistic. Evita sa pui un scaun intr-un colt, o singura fotografie pe un raft, un taburet langa o masa sau o singura noptiera langa pat si alege in schimb un design bazat pe simetrie. Acest simplu detaliu va atrage energia unui parteneriat in locuinta ta, pe langa avantajele aduse de functionalitatea unui astfel de tip de amenajare.

Decoreaza-ti casa in rosu, mov sau verde

Culoarea are un impact puternic asupra dispozitiei noastre. De exemplu, rosul este o culoare care poate inspira energie, dar si agresivitate si putere de dominare, in timp ce nuantele de violet si verde au capacitatea de a atrage bunastarea in casa ta. Secretul este sa mergi pe acea paleta de culori care arata cat mai natural in locuinta si nu incarca spatiul. In primul rand, regulile Feng Shui se bazeaza pe ideea de a crea un mediu in care sa te simti cat mai bine, iar daca rezultatul final nu iti este pe plac, aceste reguli nu vor functiona. Astfel, daca nu iti place verdele, poti opta pentru un perete zugravit intr-o nuanta de lavanda sau daca ai impresia ca o canapea rosie nu se potriveste cu gusturile tale, alege cateva decoratiuni care doar sa dea un accent de putere si de energie incaperii.

Amenajeaza-ti un dormitor de revista

Primul aspect de care trebuie sa tii cont in amenajarea dormitorului este ca acesta sa fie cat mai confortabil. Trebuie sa iti faca placere sa iti petreci timpul aici, indiferent ca te odihnesti, ca citesti sau lenevesti intr-o dimineata de weekend. Incepe prin a izola cat mai bine dormitorul. Daca ai un apartament de tip studio, delimiteaza zona de odihna cu ajutorul unei draperii. Continua prin a aranja scaunele sau fotoliile din incapere astfel incat sa se afle fata in fata. Apoi, alege un pat care sa fie confortabil, dar nu extrem de mare. „Cand spatiul din pat se mareste, partenerii dintr-un cuplu au tendinta sa se indeparteze unul de celalat”, spune Karen Rauch Carter, consultant Feng Shui si autoare a cartii „Move Your Stuff, Change Your Life”.

In ceea ce priveste pozitionarea patului, aceasta trebuie facuta in functie de amplasarea usii. Cea mai buna pozitie pentru patul tau este, pe cat posibil, in linie diagonala cu usa. Astfel, trebuie sa poti vedea usa cand stai in pat, insa fara ca patul sa fie aliniat cu ea. De asemenea, o greseala este sa amplasezi patul pe acelasi perete cu usa sau in coltul incaperii. Pozitia ideala este pe unul dintre peretii laterali, in partea de mijloc, astfel incat sa poti strecura doua noptiere de o parte si de alta, pentru a respecta regulile de simetrie.

Decoreaza-ti casa cu plante

Plantele joaca un rol important in designul Feng Shui, datorita faptului ca simbolizeaza viata, energia, noile inceputuri si dezvoltarea. De asemenea, plantele iti oxigeneaza locuinta, pot indeparta unele toxine si te pot ajuta sa te simti mai bine in zilele in care esti obosita si ai o stare de letargie constanta. Iata ce plante poti alege:

Bambusul este considerata planta norocului si este ideala pentru ca nu necesita o intretinere deosebita, creste repede, este rezistenta si adaptabila.

Orhideele sunt flori care simbolizeaza gratia si durabilitatea. Ele infloresc pe tot parcursul anului, absorb dioxidul de carbon si elimina oxigen pe parcursul noptii, ceea ce le face ideale pentru a-ti infrumuseta dormitorul.

Ficusul este o planta elastica, foarte importanta in designul Feng Shui. Este rezistent, purifica aerul din casa si are capacitatea de a neutraliza substantele toxice din aer.

Evita simbolurile apei in locuinta

De la un robinet stricat, care picura, pana la decoratiunile care infatiseaza apa, o fantana de camera, un tablou cu o apa curgatoare etc., toate acestea sunt un semn ca irosesti bani. De aceea, ai grija sa faci toate reparatiile necesare in locuinta si, daca ai obiecte care simbolizeaza apa, acestea nu trebuie amplasate mai sus de nivelul capului. La aceasta categorie se incadreaza si oglinzile, pe care nu este recomandat sa le agati in special deasupra patului.

Care dintre aceste sfaturi ti se pare cel mai bun? Pe care crezi ca le-ai putea aplica usor in locuinta ta?

