Sarah Prout: Ai o mentalitate de om sarac?

Conceptul de mentalitate a unui om sarac se refera la oameni care se auto-saboteaza in procesul de a se conecta la energia abundentei.

Intr-un articol publicat pe site-ul ei, Sarah Prout, care este cunoscuta in lumea spiritualitatii descrie foarte bine acest mod de a fi, pe care il abordam unii dintre noi, in detrimentul nostru. Oamenii cu mentalitatea saraciei nu cred ca merita mai mut si in consecinta aceasta este realitatea pe care o traiesc.

Mentalitatea saraciei

Iata ce tip de atitudini au oamenii cu mentalitatea saraciei:

- Nu pun niciodata piciorul intr-un magazin scump pentru ca nu se considera suficient de buni ca sa fie acolo.

- Nu sunt niciodata capabili sa economiseasca bani sau sa produca mai mult decat au nevoie.

- Sunt gelosi pe ceea ce au alti oameni

- Fericirea pare mai degraba o destinatie, nu o calatorie

Si aceasta lista poate sa mearga mai departe…

Ce trebuie sa inteleaga in primul rand astfel de oameni, spune Sarah Prout? „Trebuie sa te ridici, sa iti dai seama ca esti valoros si ca meriti toate lucrurile bune si frumoase!”

Dar, atentie, "mentalitatea saraciei" se poate ascunde cu dibacie in mintea ta, fara ca tu sa realizezi macar. Si, una dintre problemele cu care se confrunta persoanele care vor sa se schimbe si care fac pasi importanti spre imputernicirea de sine, este rezistenta la schimbare, care se va manifesta cu forta in aceste momente, in egeala proportie cu energia pe care o investesti pentru schimbare.

Dar trebuie sa inveti sa te ridici deasupra acestei rezistente si odata ce vei reusi acest lucru, recompensele sunt nemaipomenite!, spune Sarah.

Cel mai rapid mod de a te ridica deasupra acestei mentalitati este sa fii recunoscator pentru ceea ce ai deja si sa nu aplici judecati si etichete. Iata un punct de start: Stiai ca 80% dintre oamenii lumii traiesc cu mai putin de 10 dolari pe zi? Dar daca citesti acest articol, ai apa curenta in casa si macar o masa pe zi, atunci sa stii ca esti cu mult mai bogat decat multi oameni ai Planetei. Este un moment cand poti in sfarsit sa incepi sa iti apreciezi viata. Multumeste Universului pentru ceea ce ai deja si treptat te vei deschide din ce in ce mai mult pentru abundenta.

Mai tine minte ca judecatile vor sta tot timpul in calea progresului tau. Nu te judeca pe tine si nu ii judeca nici pe ceilalti. Deschide-te ideii ca tot ceea ce e mai bun si mai frumos trebuie sa apara in viata ta, pentru simplul motiv ca nici macar nu trebuie sa te indoiesti de faptul ca meriti!! Alege prosperitatea.

