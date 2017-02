Top 6 tendinte in manichiura pentru primavara 2017

Manichiura grafica, unghii ombre, accente minimaliste, culori diferite pe maini diferite... descoperiti care sunt principalele tendinte in manichiura in primavara 2017!

1. Sclipici sau oja de-a lungul cuticulelor

Rodarte a fost cel care a mutat atentia nu asupra unghiilor in sine, ci a cuticulelor si a marginilor unghiilor. Efectul scontat a fost insa acelasi, ba chiar amplificat. Vopsite intr-o nuanta naturala, nude, unghiile capata un look elegant, gingas si gratios atunci cand marginile sunt puse in evidenta prin trasarea unor dungi cu sclipici auriu.

Foto: @ sarayoublush / Instagram

Foto: gracenailartist /Instagram

Foto: @ nails_mastered /Instagram