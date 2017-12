NU va invatati copiii sa... 7 lectii de pareontologie de la un psiholog

Nu doar elevii primesc zilnic teme pentru acasa si sunt mustrati de profesori in fata clasei pentru ca nu si-au indeplinit sarcinile, ci si parintii prin ale caror odrasle se reflecta munca si atentia pe care o ofera acestora. Un viitor tatic sau o viitoare mamica isi incepe studiile de parinte cu cel putin un an inainte de venirea primului copil pe lume, iar examenul de parinte si-l da la maturitatea acestuia.

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, cuvintele sunt cele mai puternice arme daca vrei sa ranesti un copil, acesta are nevoie de dragoste, sa fie ascultat, sa simta ca este iubit si sa nu se considere niciodata nedorit in familia sa.

”Chiar si o mica remarca adusa asupra sa, l-ar putea face sa planga. Nu-ti numi copilul incapabil, nu-l compara cu altii, nu-l face sa se simta inutil. Esti parinte, fii mandru de el! Daca vei avea un copil, nu te panica, meseria aceasta se invata! Nu-l educa asa cum vrei tu, ci asa cum este firesc! Este un ciclu greu, un proces prin care, abia dupa ani si ani se vor vedea roadele, dar unde multi pot esua cu gratie. Ca parinte, trebuie sa-ti faci temele perfect si fara nicio greseala, altfel risti sa ai parte de niste roade stricate de care nu se va putea bucura nimeni. Primele roade tu le vei sadi inca de la nastere, dar vor creste cel mai greu. Restul, copilul si le va sadi singur, sub atenta ta supraveghere”, declara psihologul.

In acelasi timp, specialistul recomanda parintilor 7 sfaturi utile care vor contribui major la cresterea sanatoasa a copiilor, nu atat din punct de vedere fizic, cat mai ales psihic si emotional:

1. Nu va invatati copiii sa asculte orbeste de voi pentru ca, din obsnuinta, atunci cand nu veti fi voi langa ei, ii vor asculta orbeste pe altii! invatati-i sa discearna intre ce este sau nu util si valoros pentru ei!

2. Nu va invatati copiii sa accepte critici "constructive" si demotivari de genul: "nu este suficient", "puteai mai bine", "copilul lui X este mai bun ca tine", "rade lumea de noi/de tine" s.a., pentru ca vor accepta ca stima lor de sine sa fie calcata in picioare de oricare altii! invatati-i incurajarea, sustinerea, aprecierea, respectul si acceptarea pentru a mentine bucuria in viata lor si a celor importanti pentru ei!

3. Nu va invatati copiii sa accepte sa fie invinovatiti pentru renuntarile si "sacrificiile" voastre (sunt exclusiv deciziile voastre!), pentru ca, atunci cand vor fi adulti, nu vor sti cum sa-si asume responsabilitatea pentru ceea ce sunt, simt, gandesc si vor de la viata! invatati-i sinceritatea, asertivitatea si asumarea responsabilitatii!

4. Nu va invatati copiii sa creada ca micile lor suferinte apar pentru ca merita sa fie pedepsiti de viata /Univers /Dumnezeu pentru ca nu fac ce spuneti voi sau nu sunt cum vreti voi, pentru ca astfel vor accepta sa fie abuzati de oricare altii, considerand ca asa merita! invatati-i sa caute si sa inteleaga lectia din intamplarea respectiva si sa dezvolte astfel noi abilitati!

Foto int: Syda Productions /Shutterstock