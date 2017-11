Mesajele de dincolo de moarte ale unui soldat ucis in Afganistan: Cata dragoste pentru sotia si fiica sa contin!

Marturisesc ca am plans cand am citit scrisorile lui Todd Weaver, sunt precum doua testamente ale dragostei… Ele au facut inconjurul internetului si nu ai cum sa nu te simti atins de oceanul de dragoste pe care il transmit.

In septembrie 2010, Todd W. Weaver, ofiter secund in armata Statelor Unite, a fost ucis intr-o misiune in Afganistan, in timpul unei explozii. Nu a apucat sa isi ia la revedere de la familia sa si nici ei de la el… Cuvintele care trebuiau spuse nu au fost spuse. Dar, la cateva zile de la inmormantarea sa, sotia a gasit in calculatorul sau doua documente word diferite pe care Todd le scrisese in eventualitatea mortii sale. Nestiind daca se va mai intoarce acasa sau nu, Todd a scris doua scrisori emotionante, una catre sotia sa si una catre fiica sa, pe atunci in varsta de 9 luni.

Am dat peste aceste doua scrisori recent si ne-au impresionat teribil, sotia lui Todd alegand sa le impartaseasca cu lumea intreaga. Marturisesc ca am plans cand le-am citit, sunt precum doua testamente ale dragostei… Ele au facut inconjurul internetului si nu ai cum sa nu te simti atins de oceanul de dragoste pe care il contin.

Scrisoarea catre sotia sa

Draga Emma,

Daca citesti aceasta scrisoare, presupun ca nu am mai reusit sa ajung acasa si de aceea nu am putut sa iti amintesc din nou cat de mult te iubesc. Te iubesc atat de mult, iubita mea, si te voi iubi intotdeauna. Chiar daca poate ca nu voi fi acolo chiar acum, consoleaza-te cu gandul ca veghez asupra ta chiar acum. Eu nu am plecat si voi fi intotdeauna alaturi de tine cu sufletul. Stiu ca aceste momente sunt grele pentru tine, dar in acelasi timp stiu cat de puternica esti. Nu uita niciodata ca Dumnezeu stie ce este mai bine pentru noi dinainte de a ne naste. Consoleaza-te cu gandul acesta. S-a intamplat cu un motiv. Chiar daca nu vei crede asta chiar acum acum, vei intelege intr-o zi.

Vreau sa stiu cat de importanta esti pentru mine. Nu as fi putut sa cer o sotie mai buna, mai frumoasa si mai iubitoare. Amintirile pe care le-am impartastit in ultimii ani au fost cele mai frumoase din viata mea. Chiar daca pare ca viata mea s-a curmat brusc, am trait o viata la care putini doar au visat. M-am casatorit cu femeia perfecta. Am o fiica frumoasa care ma uimeste in fiecare zi. Am avut chiar si doi caini grozavi – cel putin in marea parte a timpului. Nu as fi puutut cere ceva mai mult. Daca te simti trista, doar gandeste-te la amintirile pe care le-am trait. Uita-te la fiica noastra si la cat de frumoasa este.

Fii puternica pentru ea. Aminteste-i de Taticul ei si spune-i ca am iubit-o mai mult decat orice altceva pe lume. Ziua in care s-a nascut a fost cea mai buna zi din viata mea si ea a fost cel mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata. Zambetul si rasul ei reprezinta tot ceea ce este bun si frumos in aceasta lume.

Spune-i ca Taticul ei este in ceruri acum si o sa veghez asupra ei si o sa o protejez in fiecare minut al fiecarei zile. Te iubesc, Emma. Si niciodata sa nu iti fie frica sa faci ceea ce trebuie sa faci pentru a fi fericita. Este foarte important sa continui sa gasesti fericirea in viata ta. Chiar daca poate acum crezi ca este imposibil, ai incredere.

Vor veni si vremuri mult mai bune. Tu si Kiley aveti o viata minunata inaintea voastra si sunt atat de fericit ca am impartasit o parte din ea cu tine.

Te iubesc!

Sotul tau iubitor,

Todd

