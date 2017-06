Pasiunea dintre voi s-a stins? Metode sigure prin care va puteti salva casnicia

Una dintre cele mai mari provocari intr-o relatie de lunga durata este sa mentii flacara pasiunii aprinsa. Dupa ce a trecut mult timp de la casatorie sunt multe lucruri care pot interveni in calea unui mariaj fericit: carierele partenerilor, rutina, problemele de sanatate, copiii sau lipsa de interes. Cu timpul, unii soti ajung sa se distanteze atat de mult incat sexul nu mai face parte deloc din viata lor. Asta duce automat la frustrari si divorturi.

Adevarul este ca nu putem sa fim adolescenti pentru totdeauna, insa exista metode prin care putem sa reinviem pasiunea. O discutie deschisa si sincera despre situatia in care se afla casnicia da de obicei rezultate, mai ales atunci cand partenerii stabilesc de comun acord masurile care trebuie luate. Iata cateva trucuri la care poti apela, daca sexul a devenit o problema si in casnicia ta.

In primul rand, nu uita sa ai putina grija de tine

Multe femei uita sa mai aiba grija de ele. Lipsa timpului, oboseala si familiaritatea unei relatii de lunga durata te transforma intr-o persoana comoda, care uita sa-si mai faca programare la salonul de infrumusetare. Mare greseala, pentru ca atunci cand te simti sexy, asta se traduce automat in atitudinea ta. O femeie ingrijita are mai multa incredere in ea si este mai dispusa sa initieze sexul.

Daca activitati precum epilatul ti se par o corvoada care iti mananca mult timp inutil, de ce nu ai apela la solutii prin care sa rezolvi problema o data pentru totdeauna? Epilarea definitiva cu IPL vine in ajutorul femeilor care au o viata incarcata. Sesiunile se tin la distanta de patru saptamani, iar dupa ce tot parul a fost indepartat, vei avea nevoie doar de doua-trei sedinte pe an, de intretinere. Simplu, nu? Iar solutii de acest tip se pot gasi si pentru manichiura si pedichiura, de exemplu. Evita gelul, care arata ieftin si incarca inutil unghia, si apeleaza la oja semipermanenta. Tine trei saptamani pe unghii, chiar daca speli vase in fiecare zi. In plus, nu trebuie sa astepti ca oja sa se usuce, pentru ca acest tip de lac de unghii se fixeaza la lampa UV.

Vorbeste deschis despre problemele voastre

Problema legata de lipsa sexului nu dispare de la sine. Insa a nu vorbi cu partenerul tau despre acest aspect inrautateste situatia. Tacerea si o atitudine pasiv-agresiva sunt cei mai mari dusmani ai pasiunii. Pentru a evita sa ajungeti in acest punct, uita pentru moment de contactul fizic si incepe sa vorbesti. Daca lipsa sexului va afecteaza viata si sentimentele pe care le purtati unul fata de celalalt, trebuie sa acceptati aceasta realitate. Si chiar daca a vorbi despre cum a murit viata sexuala nu este deloc sexy, la fel e si lipsa contactului fizic pe o perioada lunga de timp. Daca vreti sa va gasiti drumul inapoi spre dormitor, va trebui sa va puneti sufletul pe tava. Si tu, si partenerul tau.

Da, atunci cand lucrurile nu merg bine in vietile noastre, tindem sa devenim sensibili, suntem usor de ranit si ne simtim atacati atunci cand sunt ridicate anumite probleme. Mai ales daca sunt atat de sensibile precum lipsa vietii sexuale. Asa ca va trebui sa iti alegi cuvintele cu grija, daca te hotarasti sa faci primul pas si sa fii tu cea care deschide acest subiect. Vorbeste despre cum te simti. Si, sub nicio forma, nu iti acuza partenerul de ceva.

Sunt cateva lucruri pe care ai putea sa le spui, fara sa fii in pericol de a-i rani - prea tare - sentimentele:

„Ma frustreaza faptul ca nu mai facem sex la fel de des ca inainte“;

„Simt ca nu mai putem sa ne conectam“;

„Imi este dor de tine“.

O discutie sincera, deschisa, in care sa dai si drept la replica, poate fi calea spre rezolvarea acestei probleme. Daca iti acuzi partenerul si pui totul in carca lui, fara sa-i asculti punctul de vedere, vei pava drumul spre si mai multa suferinta.

Lipsa libidoului poate avea cauze multiple. Poate fi legata de o boala fizica, de nasterea unui copil, de stres sau depresie. De asemenea, poate fi un efect advers la anumite medicamente, precum anticonceptionalele sau antidepresivele. Cu alte cuvinte, daca viata ta sexuala se afla intr-un impas, asta nu inseamna ca partenerul tau si-a pierdut interesul. Inseamna ca organismul lui, pur si simplu, nu il lasa sa simta atractie sexuala in acest moment, din cauza unui dezechilibru chimic. Tocmai de accea este atat de important sa vorbesti deschis despre lipsa sexului si sa analizezi, impreuna cu partenerul tau, care ar putea fi cauzele.

Acestea fiind spune, o viata sexuala in „moarte clinica“ poate fi si rezultatul unei relatii care pur si simplu nu mai functioneaza. Incearca sa raspunzi la urmatoarele intrebari inainte sa tragi orice fel de concluzie:

Cum este comunicarea dintre voi?

Va simtiti inca atrasi unul de celalalt?

Exista vreun incident recent - o relatie extraconjugala, de exemplu - care a dus la o situatie tensionata intre voi?

Atunci cand lipsa pasiunii este un simptom al unei alte probleme, mai mari, trebuie sa o rezolvati pe aceea inainte sa intrati din nou in dormitor, cu foarte proaspete.

Cum sa te simti din nou sexy

Corpurile noastre se schimba pe masura ce trece timpul si inaintam in varsta. Asta inseamna ca, independent de motivul pentru care ai ajuns sa ai o relatie lipsita de sex, pasiunea nu se va reaprinde ca un bec, printr-o simpla apasare de buton. Vei avea nevoie de multa rabdare. Vestea buna este insa ca procesul poate fi chiar amuzant. Pastreaza un singur lucru in minte: doi oameni care se iubesc sunt capabili sa munte muntii din loc, daca asta isi doresc.

Iata cateva metode prin care iti poti recapata increderea in tine:

Poarta o discutie deschisa cu partenerul tau despre ce anume iti doresti in intimitate. Poate problema este ca ati incetat sa mai experimentati. Poate unul dintre voi este mult prea intens si il inhiba pe celalalt. Vorbiti despre aceste lucruri;

despre ce anume iti doresti in intimitate. Poate problema este ca ati incetat sa mai experimentati. Poate unul dintre voi este mult prea intens si il inhiba pe celalalt. Vorbiti despre aceste lucruri; Planifica sexul. Suna a copilarie, din moment ce mitul spune ca sexul cel bun este cel spontan, insa atunci cand ai o anumnita zi in minte, asa cum aveai inainte sa stati impreuna, asta poate intensifica dorinta. Vei astepta in acest fel cu nerabdare acel moment, iar sexul va fi mai intens si mai amuzant;

Suna a copilarie, din moment ce mitul spune ca sexul cel bun este cel spontan, insa atunci cand ai o anumnita zi in minte, asa cum aveai inainte sa stati impreuna, asta poate intensifica dorinta. Vei astepta in acest fel cu nerabdare acel moment, iar sexul va fi mai intens si mai amuzant; Mergeti la terapie de cuplu. Nu este rusine sa ceri ajutor. Cateodata ai nevoie de o alta perspectiva, din exterior, una care sa iti clarifice lucrurile si care sa te seteze pe drumul cel bun;

Nu este rusine sa ceri ajutor. Cateodata ai nevoie de o alta perspectiva, din exterior, una care sa iti clarifice lucrurile si care sa te seteze pe drumul cel bun; Flirteaza ca la inceputuri. Oamenii tind sa devina comozi in relatii de lunga durata si uita sa se bucure unii de ceilalti. Lasa-i bilete sexy in servieta, trimite-i un mesaj sexy in pauza de pranz, intampina-l cu un sarut pasional - da, sunt lucrurile acelea pe care le faceai la inceputul relatiei si de care ai uitat.

De obicei, atunci cand pasiunea se stinge incet intr-o relatie, oamenii au tendinta sau intentia sa se complaca. Se prefac ca nu vad, sperand ca se vor obisnui asa. Insa, surpriza, nu functioneaza. Sexul este o nevoie de baza a omului, iar atunci cand nu este satisfacuta intervin tensiunea, frustrarea si furia. Din fericire, secretul pentru a indrepta situatia este simplu: nu-ti pierde speranta si niciodata nu inceta sa lucrezi la relatia ta.

