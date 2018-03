Cif curata Romania pentru al cincilea an consecutiv prin programul 'Impreuna Curatam Romania Calatorind!'

Comunicat de presa

Pentru al cincilea an consecutiv, Cif porneste in misiunea de a imbunatati calitatea vietii romanilor, prin campania nationala „Cif Curata Romania!”. Patru noi orase – Iasi, Sinaia, Oradea si Craiova - vor fi curatate si infrumusetate anul acesta de catre Cif si romanii care doresc sa se implice pentru a reda stralucirea unor locuri semnificative pentru comunitatile locale.

Misiunea Cif de a curata si infrumuseta Romania continua si in 2018

Caravana „Cif Curata Romania!” va ajunge anul acesta in alte patru orase din tara noastra unde va fi curatat cate un loc de referinta pentru comunitatea locala. Actiunilor de curatenie li se vor putea alatura toti cei care doresc sa aduca o schimbare si sa calatoreasca in Romania pentru a descoperi locuri noi, in schimbul implicarii lor active in initiativa Cif. Nu in ultimul rand, voluntarii locali vor putea alege, prin vot, locul din orasul lor care va fi curatat, avand ocazia sa contribuie la infrumusetarea propriei comunitati.

„Stim cat de important este mediul in care locuim si cu totii ne dorim sa traim in locuri cat mai frumoase, caci acestea ne ofera permanent o stare de bine. Tocmai de aceea, Cif isi continua misiunea, printr-un indemn la implicare activa in actiunile de curatare si infrumusetare a spatiilor publice. Daca anul trecut ne-am ocupat sa curatam obiective turistice din diferite orase ale tarii, anul acesta ne-am propus sa readucem curatenia acelor locuri functionale sau cu o insemnatate aparte pentru comunitatile locale, impreuna cu toti romanii care isi doresc sa sustina misiunea Cif. Ne dorim ca romanii sa fie mereu mandri de locurile de care apartin si ii incurajam sa calatoreasca in tara, tocmai pentru a vizita astfel de orase deosebite, precum cele pe care au ocazia sa le descopere in campania noastra”, declarat Andra Sima, Brand Building Category Manager – Household Cleaning, Unilever.

Pentru a contribui si mai mult la starea de bine a comunitatilor locale si la infrumusetarea oraselor, imediat ce curatenia va fi gata, va fi amplasata cate o piesa de mobilier urban, cu un design special creat si adaptat fiecarui spatiu curatat.

„Oamenii isi gasesc fericirea in diferite valori materiale si spirituale, fiecare intr-o pondere personala. Suntem preocupati de imbunatatirea calitatii vietii noastre prin sport, diete, activitati de petrecere a timpului liber sau alte hobby-uri. insa, una dintre cele mai vechi modalitati prin care oamenii si-au mentinut starea de bine este curatenia locurilor unde acestia au trait. Pastrarea edificiilor si a spatiilor publice cat mai ingrijite a fost una din metodele facile care a intretinut bunastarea comunitatilor. Studii de profil realizate in Olanda, Marea Britanie sau China au confirmat acest lucru. Astfel, este demonstrat ca bucuria resimtita de un individ este influentata, in mod semnificativ, si de nivelul de curatenie a locului unde acesta traieste”, explica Alexandru Zodieru, sociolog.