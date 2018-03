Top 7 destinatii de vacanta pentru cei care vor sa fuga de iarna

1. Tenerife, Arhipelagul Canare |Temperatura medie cea mai ridicata in luna martie: 23°C

Acasa ingheata apele si tu esti in Tenerife la plaja, pe-aceasta insula unde natura pastreaza urmele trecute ale unor valuri nesfarsite de lava, acoperindu-le in prezent cu frumoase paduri de lauri, iar Parcul National Teide este locul unde sa-ti clatesti ochii cu toate-acestea in vreme ce-ti uzezi bocancii. Ia la rand cat de multe din orasele si satele de munte de aici (Vilaflor, Teno Alto, Arico Nuevo etetera), admira-le asezamintele ce vin din secolul XVIII, gusta din toate preparatele si, de-i posibil, asaza-te la vorba cu oamenii de acolo.

2. Krabi, Thailanda | Temperatura medie cea mai ridicata in luna martie: 34°C

Daca tot faci jumatate de zi numai in avion si daca tot platesti nu tocmai un chilipir pe acesta, fa nebunia asa cum trebuie si barem bucura-te de Krabi timp de cel putin doua saptamani. Asadar, dupa ce ai ajuns pe aeroportul de la fata locului si ti-ai sters pantofii de ultimele urme de zapada de acasa, spune-ti in sinea ta „Mai sa fie, de aici pot sa o pornesc inspre exact 154 de insule daca am chef”. Vei fi surprins, totodata, de cat de ieftine pot fi merindele aici. Si daca nu-i destul, plimba-te putin de-a lungul plajei, accepta un masaj de circa o ora la pretul de 5 euro si poate la finalul vacantei, cand tragi linie, iti dai seama, poate nu ca ai iesit pe plus, dar ca sigur ca nu stai asa de rau.

3. Creta, Grecia |Temperatura medie cea mai ridicata in luna martie: 18°C

Prea multe reprosuri nu poti sa-i aduci Greciei cand vine discutia vacantelor si a concediilor – abunda in insule, plaje, natura, cultura si tot tacamul. Noi am inclinat balanta in favoarea celei mai mari insule – Creta – pentru luna martie. Spre deosebire de alte orase grecesti care obisnuiesc sa intre in concediu pe perioada iernii, Heraklion (cel mai mare de pe insula) n-are niciun gand de leneveala. Odata indepartata tentatia existatului cu orele la malul marii, iti ramane timp berechet sa tot cercetezi istoria locului, sa iei la rand Muzeul de Arheologie, Palatul Knossos, Catedrala Sfanta Mina si zidurile venetiene si sa mai faci o vizita orasului Rethimno, aflat la vreo 70 si-un pic de kilometri de Heraklion.

4. Dubai, Emiratele Arabe Unite | Temperatura medie cea mai ridicata in luna martie: 30°C

Inainte de a intreprinde orice activitate in Dubai, infatiseaza-te in pragul Centrului Sheikh Mohammed din Bur Dubai si afla tot ce trebuie sa stii despre cultura locala. De ce? Inchipuie-ti numai cat e de diferita de cea din care provii tu si ca, probabil pana in prezent, cea mai mare cantitate de informatii despre subiect o ai din filmul Clona. Ocoleste apoi cu dibacie coplesitoarele mall-uri si croieste-ti drum inspre una din pietele locale. Cand incepe sa te cuprinda foamea, spune-ti ca ai doar doua optiuni: spargi un salariu la unul din restaurantele luxoase sau alegi brutariile si cofetariile de la colt de strada, incarcate si ele oricum de mancaruri pe care nu le ai acasa.

