Blade Runner 2049 (Vanatorul de recompense 2049) - cel mai asteptat thriller SF al anului

Comunicat de presa

Cel mai asteptat thriller SF al anului se lanseaza saptamana aceasta pe marile ecrane, spre bucuria fanilor din toata lumea. Continuare a filmului omonim din 1982, care a revolutionat cinematografia, „Blade Runner 2049” va rula, de vineri, 6 octombrie 2017, si in Romania. Lansarea are loc simultan si in SUA, astfel incat romanii sunt printre primii care vad productia Sony Pictures la cinema.

In anii '80, regizorul Ridley Scott surprindea si incanta iubitorii genului SF cu un film incomparabil, care a ramas inca in memoria colectiva prin perspectiva apocaliptica asupra viitorului. Combinand doua genuri aparent total diferite, science fiction i film noir, Blade Runner a creat un nou stil: neo-noir cyberpunk - o adevarata revolutie din punct de vedere estetic, la vremea aceea, atat in cinematografie, cat si in lumea artistica, in general.

Si iata ca, 35 de ani mai tarziu, constatam ca anul 2019 nu este deloc departe - nici la propriu, nici la figurat - de (pre)viziunea lui Scott, iar noul thriller SF „Blade Runner 2049” ne poarta imaginatia si mai departe in viitor. Dincolo insa de conceptul inedit si de scenografia spectaculoasa, filmul propune intrebari mereu actuale despre conditia umana: ce ne define te, cine suntem i incotro ne indreptam.

Ridley Scott, cunoscut pentru celebrele productii “The Martian,” “Gladiator”, trece de data aceasta la carma productiei, delegandu-i regia lui Denis Villeneuve, autorul apreciatelor filme “Arrival” si “Prisoners”). Scenariul este semnat de Hampton Fancher i Michael Green, pe baza unei povesti inspirate de personajele din romanul Do Androids Dream of Electric Sheep? al lui Philip K. Dick. Distribuiti in rolurile principale inca dinainte de a fi scris scenariul, Harrison Ford si Ryan Gosling dau viata personajelor-cheie ale povestii. Ba, Ford chiar reintra in pielea aceluiasi Rick Deckard interpretat cu 35 de ani in urma.

In 2049, in acelasi Los Angeles intunecat si deprimant, soarta lumii pare mai sumbra ca niciodata. Agentul K de la Politia Los Angeles (interpretat de Ryan Gosling) descopera un secret periculos, ce pune la indoiala deosebirea dintre oameni i replicanti – imitatii cu infatisare umana, ba chiar dintre umanitate i tehnologie. Descoperirile ar putea arunca omenirea in haos, asa ca agentul K porneste in cautarea lui Rick Deckard (Harrison Ford), fost politist / blade runner, disparut de 30 de ani, si singurul care il poate ajuta. Deckard are insa motive sa stea ascuns: spre binele umanitatii, secretele trecutului trebuie sa ramana ingropate. intre timp, enigmaticul Niander Wallace (Jared Leto) lucreaza obsesiv la perfectionarea replicantilor, pe care-i considera indispensabili pentru supravietuirea speciei umane, atata timp cat se supun intru totul acesteia. Dar, cum nu poate crea prea multe exemplare, viitorul societatii este cum nu se poate mai incert. Cu ani in urma, descoperirile sale in domeniul hranei modificate genetic au salvat omenirea de foamete si... l-au si imbogatit. Va reusi oare sa repete succesul?