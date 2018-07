Există in viața fiecărui om anumite experiențe menite să ne readucă pe drumul care ne este destinat de către divinitate. De multe ori uităm că suntem ființe uimitoare cu un potențial uriaș de a iubi, de a crea si de a împărtăși cu ceilalți ceea ce noi suntem. Avem tendința de a ne focusa mai mult pe ceea ce noi considerăm a fi defecte proprii sau necazuri, dacă învățăm să ne acceptăm si să ne iubim așa cum suntem avem șansa de a ne redescoperi.

Momentul în care a început transformarea mea a fost cel în care am fost implicată într-un accident de mașină în care am putut experimenta o stare modificată de conștiință, ulterior, pas cu pas am devenit persoana care sunt, este un proces continuu dar care reușește să mă facă să mă simt binecuvântată în fiecare moment.

Am scris în această carte tot zbuciumul si suferința întunericului în care m-am aflat si cu ajutorul căreia am reușit să descopăr lumina din mine însumi, dorința mea este ca, prin prisma experiențelor mele interioare si alți oameni să se redescopere si să își îndeplinească planul divin al vieții deoarece nu există haos, totul este ordine divină peste puterea noastră umană de înțelegere.

Aș dori ca fiecare cititor să fie convins că orice experiență prin care trece, oricât de cumplită ar părea la prima vedere, este doar pentru ca el/ea sa fie cea mai bună versiune a lui/ei si pentru a îndeplini menirea pe care si-a ales-o înainte de a veni pe acest Pământ minunat.



Aveți mai jos un scurt fragment din carte:

“Majoritatea oamenilor nu prețuiesc viața decât în momentul în care sunt pe cale să o piardă. Atunci ar vrea să mai primească o șansă ca să se poată bucura de ea, să aprecieze tot ce au și, mai ales, tot ceea ce sunt. Ei sunt focusați doar pe ceea ce nu au, pe ce ar putea avea, pe ceea ce au alții. Sunt blocați în rutina lor extenuantă și goana după cât mai multe posesiuni și atribute. Au uitat simplitatea, bucuria izvorâtă din suflet, sunt speriați de pierderi de orice fel, de eșec, de judecata altora, însă ce e cu adevărat important au uitat cu desăvârșire.” - Fragment din Pledoarie pentru umanitate de Ema Plopis

Cartea poate fi o unealtă extraordinară în procesul vostru de transformare. Vă învață că singura cale de a fi este a trăi în acceptare a ceea ce este si în iubire.

Cartea este disponibilă pentru comanda online din afara României pe Amazon iar pentru România varianta digitală aici:

https://www.smashwords.com/books/view/841616

Pentru comanda varianta tiparită în toaăa România contactați pagina în mesaj privat: https://edituraeagle.ro/ro/categorie-produs/dezvoltare-personala/

