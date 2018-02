Documentar, fictiune si regizoare de film la prima editie Nordic Film Festival

Comunicat de presa

NORDIC FILM FESTIVAL (#NordicFF) sarbatoreste cultura si cinematografia tarilor nordice cu patru zile de proiectii in cel mai cochet cinematograf al orasului. Editia inaugurala marcheaza o premiera pentru cinefilii din Bucuresti, care au sansa de a viziona filme realizate de cineasti din toate cele cinci tari nordice: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia si Suedia.

Nordic Film Festival va avea loc in Bucuresti, intre 15-18 februarie 2018, la cinematograful Elvire Popesco, din Bd. Dacia nr. 77.

Cu un program ce cuprinde 14 pelicule de lungmetraj si o selectie de scurtmetraje prezentata in deschiderea festivalului, #NordicFF provoaca publicul sa descopere un spatiu cinematografic nou, atipic si eterogen.

La prima editie, iubitorii de film sunt invitati sa savureze productii arthouse premiate la marile festivaluri internationale, ca Berlin, Sundance, Toronto, San Sebastian si Hot Docs, dar si filme de public care au cucerit inima curatorilor.

Pentru a celebra diversitatea formelor si pespectivelor artistice, #NordicFF debuteaza in acest an si o sectiune speciala dedicata filmului documentar. in acelasi sens, peste o treime din filmele selectate sunt regizate de femei.

“Desi in imaginatia noastra nordul Europei pare a fi o regiune cat de cat unitara, in mare parte ninsa si complet acoperita de noptile lungi si grele, Nordul adevarat se intinde mai departe de Scandinavia si ascunde povesti pe cat de diverse, pe atat de fascinante, actuale si pline de umor,” spune Vlad Rotaru, curatorul festivalului.

De la drama, film de dragoste sau documentar si pana la comedie neagra sau scurtmetraj, peliculele selectate sunt realizate atat de regizori recunoscuti, ca Lone Scherfig si Aki Kaurismaki, cat si de noi voci ale cinematografiei nord-europene, cum sunt Rúnar Rúnarsson si Tora Mårtens.

Inainte de fiecare proiectie de film, publicul va putea vedea si o expozitie inedita de fotografie, pe marele ecran. Aceasta este alcatuita din lucrari realizate de zece fotografi romani, care au surprins peisaje spectaculoase din tarile nordice.

Festivalul este sustinut de Ambasada Regatului Danemarcei, Ambasada Republicii Finlanda, Consulatul Onorific al Republicii Islanda, Ambasada Regatului Norvegiei si Ambasada Suediei la Bucuresti.

Parteneri institutionali: Institutul Cultural Francez si Icelandic Film Center.

Despre Nordic Film Festival si Cinema Elvire Popesco

Nordic Film Festival a pornit din dragostea pentru filmul european si din dorinta de a aduce in fata publicului bucurestean noi voci ale cinematografiei contemporane.

Cinematograful Elvire Popesco, locatia gazda a Nordic Film Festival, a fost recunoscut la nivel international pentru calitatea selectiei de film european si de arta. In 2017, cinematograful a fost distins cu premiul Best Programming, oferit de Europa Cinemas programatoarei Boglarka Nagy. Anul trecut, 66 860 spectatori au vizionat filme la Elvire Popesco.

PROGRAMUL FESTIVALULUI

JOI - 15 FEBRUARIE - ORA 18:45

COMPILATIE SCURTMETRAJE NORDICE

Durata: 2h

VINERI - 16 FEBRUARIE - ORA 14:00

DREAMLAND / Documentar / 2009 / Islanda

Regie : Torfinnur Guðnason, Andri Snær Magnason

Durata : 1h 29m

SINOPSIS: Cat de mult ar trebui sa sacrificam si cat ar trebui sa pastram din natura pentru a crea surse de energie regenerabila? Dreamland se transforma treptat intr-o imagine deranjanta a corporatiilor ce pun stapanire pe natura in comunitatile mici. Este un documentar politic si activist ce ne arata partea intunecata a energiei verde.

Premii: Cel mai bun documentar - Edda Awards

VINERI - 16 FEBRUARIE - ORA 16:15

THE AMBASSADOR / Documentar / 2011 / Danemarca

Regie : Mads Brugger

Durata : 1h 33m

SINOPSIS: Jurnalistul Danez Mads Brugger intra sub acoperire si se da drept ambasador pentru a dezvalui lumii intregi secretele traficului de diamante din Africa Centrala

Premii: Cel mai bun documentar - Robert Festival / Cel mai bun actor - Ole Awards

VINERI - 16 FEBRUARIE - ORA 18:30

THE OTHER SIDE OF HOPE / Comedie, Drama / 2017 / Finlanda

Regie : Aki Kaurismaki

Durata : 1h 40m

SINOPSIS : Khaled este un tanar emigrant sirian din Aleppo, orasul sirian asediat, care cauta refugiu pe strazile din Helsinki. Wikström este un fost agent de vanzari care renunta la job si devine jucator de poker si carciumar in acelasi oras. La jumatatea filmului, destinele celor doi barbati se intersecteaza.

Premii: Berlinale - Ursul de Argint pentru Cea mai buna regie

VINERI - 16 FEBRUARIE - ORA 20:45

LIFE IN A FISHBOWL / Drama / 2014 / Islanda

Regie : Baldvin Zophoníasson

Durata : 2h 09m

SINOPSIS: Un scriitor ce isi bea zilele pe o perioada de 20 de ani, o mama tanara ce se prostitueaza pentru a putea cumpara mancare si un fost fotbalist de renume ce este cooptat intr-un lant bancar. Toti acesti oameni ajung sa aiba un efect asupra celuilalt.

Premii: Edda Awards - Cel mai bun film si Cea mai buna regie

SAMBATA - 17 FEBRUARIE - ORA 12:45

WITH YOUR PERMISSION / Comedie neagra / 2007 / Danemarca

Regie : Paprika Steen

Durata : 1h 35m

SINOPSIS: Jan duce o viata mai putin placuta. Este de departe cel mai nepopular muncitor din companie iar acasa este si mai rau. Casatoria sa cu Bente este pe punctul de a se duce de rapa. seful sau il trimite in sfarsit la o terapie de grup, unde incepe o prietenie nefireasca dintre el si doi mecanici, Rudy si Alf.

SAMBATA - 17 FEBRUARIE - ORA 14:45

BROTHERS / Documentar / 2015 / Norvegia

Regie : Aslaug Holm

Durata : 1h 45m

SINOPSIS: Aslaug Holm se tine pe urmele fiilor sai, Lukas si Markus, fiind tatal lor, fratele mai mare si uneori chiar copil, la fel ca ei, cu placeri si dezamagiri.

Premii: Cel mai bun regizor - Amanda Awards 2015, Cel mai bun documentar - Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2016.

SAMBATA - 17 FEBRUARIE - ORA 17:15

1001 GRAMS / Drama / 2014 / Norvegia

Regie : Bent Hamer

Durata : 1h 27m

SINOPSIS: Maria, o cercetatoare norvegiana merge la un seminar international la Paris, avand ca proiect masurarea greutatii adevarate a unui kilogram. in schimb, aceasta ajunge sa isi masoare propria dezamagire legata de iubire si viata.

Premii: Cea mai buna imagine - Chicago International Film Festival / Cel mai bun scenariu - Amanda Awards

SAMBATA - 17 FEBRUARIE - ORA 19:15

CALL GIRL / Drama - True Story / 2012 / Suedia

Regie : Mikael Marcimain

Durata : 2h 14m

SINOPSIS: O tanara este recrutata de pe treapta cea mai de jos a societatii si este aruncata intr-o lume a sex cluburilor si a show-urilor de striptease in Stockholm. O drama bazata pe un scandal politic ce a avut loc in 1976.

Premii: Premiul publicului - Stockholm film festival si Taipei Film Festival / FIPRESCI - Toronto IFF

SAMBATA - 17 FEBRUARIE - ORA 22:00

BLIND / Drama / 2014 / Norvegia

Durata : 1h 32m

Regie : Eskil Vogt

SINOPSIS : Dupa ce isi pierde vederea, Ingrid se retrage in zona ei de confort - acasa - un loc unde se simte in siguranta impreuna cu sotul si gandurile ei. insa ea nu scapa nici aici de fricile si fanteziile reprimate pe care le tinea adanc ascunse in subconstient.

Premii: Cel mai bun scenariu - Sundance Film Festival, Label Europe Cinemas - Berlin International Film Festival

DUMINICA - 18 FEBRUARIE - ORA 12:45

MARTHA & NIKI / Documentar / 2016 / Suedia

Regie: Tora Mårtens

Durata : 1h 36m

SINOPSIS : Martha si Niki au luat parte la Concursul International de Street Dance din Paris. A fost pentru prima oara in Istorie cand doua femei au devenit campioane mondiale la Hip-Hop.

Premii: Cel mai bun documentar si Cel mai bun montaj - Guldbagge Awards

DUMINICA - 18 FEBRUARIE - ORA 14:45

HOLY MESS / Comedie / 2014 / Suedia

Regie : Helena Bergström

Durata : 1h 49m

SINOPSIS : : Un cuplu de homosexuali invita familiile lor usor homofobe in vizita de Craciun, avand un cadou “special” pentru acestia.

DUMINICA - 18 FEBRUARIE - ORA 17:15

THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MAKI / Drama / 2017 / Finlanda

Regie : Juho Kuosmanen

Durata : 1h 32m

SINOPSIS : De la „Rocky” (1976), la „Raging Bull” (1980) sau „Million Dollar Baby” (2004), ringul de box a fost intotdeauna un subiect fascinant pentru cinematografia internationala. Inspirat din povestea reala a boxerului finlandez Olli Mäki (n. 1936) filmul regizat de Juho Kuosmanen a fost apreciat de The Independent drept „unul dintre cele mai romantice filme despre box facute vreodata”.

Premii : Un Certain Regard la Cannes film festival

DUMINICA - 18 FEBRUARIE - ORA 19:15

SPARROWS / Drama / 2016 / Islanda

Regie : Rúnar Rúnarsson

Durata : 1h 32m

SINOPSIS : Stilul de viata de la oras al lui Ari este brusc intrerupt cand mama sa il trimite sa traiasca cu tatal sau si bunica sa, intr-un mic sat pescaresc.

Premii: Chicago IFF - Premiu pentru Regie / TIFF - Premiul Juriului

DUMINICA - 18 FEBRUARIE - ORA 21:45

JUST LIKE HOME / Comedie - Mister / 2007 / Danemarca

Regie: Lone Scherfig

Durata : 1h 40m

SINOPSIS : Cand cetatenii unui micut orasel Danez isi pierd increderea unul in celalalt, vederea unui barbat dezbracat dimineata pe strada se transforma in paranoia.