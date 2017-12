Top 10 CELE MAI COOL FILME din toate timpurile

Va propunem un top 10 al celor mai cool filme din istoria cinematografiei. Personajele iconice ale acestor capodopere au lasat urme care niciodata nu vor mai putea fi sterse, in memoria noastra. Ne-au influentat stilul vestimentar, personalitatea sau conceptia despre viata, definind impactul fara echivoc al culturii populare asupra mentalului colectiv.

In opinia noastra, acestea sunt cele mai iconice si memorabile filme din istoria cinematografiei. Personajele si povestile acestor filme ne marcheaza si ne influenteaza vietile. Sunt filme pe care vi le propunem ca si tratament special in timpul vostru liber, sunt filme cu un efect „coup de foudre” (dragoste la prima vedere), cum ar spune francezii!

10. A bout de souffle (1960), r. Jean-Luc Godard

Regizorul francez Jean-Luc Godard a daruit lumii filme de exceptie ca acest A bout de souffle (Cu sufletul la gura). Godard este unul dintre intemeietorii curentului Nouvelle Vague. Filmele sale au un aer intelectual si foarte cool.

In A bout de souffle, personajul Bogart (Jean-Paul Belmondo) are o aventura cu o studenta americana (Jean Seberg) la Paris. Un scenariu simplu se transforma in unul dintre cele mai influente filme ale cinematografiei, sub regia lui Godard care surprinde prin alegerile sale neconventionale.

Scena din filmul "A bout de souffle"/ Wikipedia

9. Drive (2011), r. Nicolas Winding Refn

Drive, in regia lui Nicolas Winding Refn, cu Ryan Gosling in rolul principal, este una dintre cele mai frumoase povesti de dragoste contemporane, in acelasi timp o sursa de inpiratie in materie de autenticitate si atitudine. Ryan Gosling performeaza un rol extrem de interesant.

Este un personaj discret si totusi de neuitat, iar povestea legaturii pe care o are cu Irene este de asemenea marcanta.

8. Blow-Up (1966), r. Michelangelo Antonioni

Blow-Up este filmul iconic realizat de regizorul italian Michelangelo Antonioni. In mintea tuturor iubitorilor de film, Blow-Up este o permanenta referinta. Eroul principal, un fotograf capabil sa observe ceea ce pentru ochii celorlalti ramane nevazut, este de neuitat!

„Filmul poate fi considerat un tablou fascinant al epocii, in care predomina imagini stralucitoare si o muzica vibranta, incercand sa contureze locul individului intr-o societate in schimbare.”, scrie un pasionat pe site-ul CineMagia.

Foto: adobeairstream.com

7. The Good, The Bad and The Ugly (1966), r. Sergio Leone

„Cel bun, cel rau, cel urat”, in regia lui Sergio Leone, cu Clint Eastwood si Lee Van Cleef in rolurile principale este un western de neuitat care l-a facut cunoscut pe Clint Estwood.

„Fara indoiala, cel mai important western italian, acest clasic al anului 1966 aduce cu sine si o coloana sonora inegalabila, semnata de Ennio Morricone. Este un film care nu ar trebui in ruptul capului sa lipseasca din colectia ta!”, spune CineMagia.ro.

Foto: Flickr/ yagisu

6. Mad Max: Fury Road (2015), r. George Miller

"Mad Max: Drumul Furiei" este unul dintre cele mai aclamate filme ale ultimilor ani. In afara tehnicilor de productie spectaculoase, filmul este important si pentru ca portretizeaza o eroina, participand la tendinta ultimilor ani de a sparge stereotipurile de pe marile ecrane. Este superba recenzia pe care o face aceasta pasionata de film pe site-ul CineMagia:

"Acest road movie de razboi mi se pare ca ridica mult standardul filmelor de actiune, intr-o derulare logistica fara precedent. Totul are o anvergura coplesitoare - actori, cascadori, 150 de vehicule infernale construite manual in inima desertului din Namibia, totul pentru un razboi rutier de doua ore.

M-a emotionat pentru ca in universul acela distopic personajul Furiosei este unul care nu si-a pierdut umanitatea. Charlize Theron isi transform personajul in poate singura punte de legatur dintre spectator si acel univers distopic, postapocaliptic." - Gloria

