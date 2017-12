Singurul roman care a zburat in Spatiul Cosmic: 10 citate despre lume si viata de Dumitru Prunariu

Dumitru Prunariu, singurul roman care a zburat in Spatiul Cosmic – 10 citate inspirationale

1. „Sunt indragostit de Pamantul nostru natal, l-am vazut din spatiul cosmic, am vazut cat de frumos este, am vazut si cat de vulnerabil este, vad ce fac oamenii pe Pamant si fac lucruri bune, foarte multe lucruri bune, dar fac si lucruri rele. Oricum, consider ca misiunea mea principala este aici, pe Pamant!”

2. „Inainte sa zbor in spatiu, pentru mine acasa era Brasovul. Apoi, cand am plecat sa ma antrenez pentru zbor in strainatate, acasa era Romania. De sus, din nava spatiala, acasa era Pamantul planeta mea natala. Dupa ce m-am intors, am ramas cu senzatia ca peste tot pe Pamant este casa mea!

3. „De acolo, de sus, Romania se vede de marimea unei paini rumene de casa. De cateva ori am identificat cu emotie Carpatii, Dunarea si Marea Neagra, locuri de care ma simteam legat.”

4. „Aveam o stare de euforie, de fericire; ma simteam din nou pe planeta natala, ma simteam din nou in mediul in care m-am nascut, in care am trait. Pentru mine planeta era deja acasa, nu mai era locul respectiv, tara respectiva. Deci dupa un zbor cosmic insasi planeta ti se pare acasa. E un fel de acasa pentru noi toti. Si daca intelegem ca aceasta este casa noastra si trebuie sa avem toti grija de ea, este mare lucru.”

5. „Pamantul se vede ca un tot unitar de acolo de sus. Pot sa va spun ca se vede ca un tot unitar si intelegi abia de acolo, vazandu-l fizic, ce reprezinta unitatea lui in Univers. Din pacate, foarte multi nu inteleg acest lucru aici pe Pamant si exista foarte multa dezbinare. Granitele nu sunt numai conventionale, dar despart civilizatii intregi, culturi intregi, sisteme de dezvoltare intregi. Ar fi bine ca si pe Pamant sa fie vazut ca de acolo, de sus!”

Citeste mai departe >>>