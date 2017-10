Contact Improvisation pentru comunitatile performerilor din Romania

In dans, in prezent, una dintre practicile care isi propun sa includa atat gandirea/ claritatea mentala cat si corporalitatea/ potentialul fizic al fiecaruia, este Contact Improvisation.

Dar tocmai din cauza ca aceasta forma nu alege niciunul dintre aceste elemente (corp sau minte) ca fiind mai mult sau mai putin definitoriu pentru dans, iar tendinta educatiei actuale este sa divida partile de studiu cat mai mult, risca sa fie vazut sau chiar practicat de unii doar ca forma fizica, de antrenament mecanic, iar de altii doar ca forma de exprimare intelectuala, filosofica sau psihologica. Insa Contact Improvisation este ambele in acelasi timp. CI studiaza traseul minte-corp pe care il parcurge fiecare miscare constienta si inconstienta (reflexe, obiceiuri), legatura dintre ‘a intelege’ si ‘a alege’, ‘a observa’ ce faci in timp ce faci si ‘a fi dispus’ sa incluzi in miscare necunoscutul pe care il aduce memoria corporala emotionala si imaginativa.

‘Echilibru in dezEchilibru’ - ateliere intensive, discutii, conectare

Conexiunea dintre functiile mentale si cele somatice trebuie in mod special urmarita, pentru ca perceptia spatiului in Contact Improvisation este modificata in mod constant de diversitatea gradelor de proximitate fata de cei ce ne inconjoara. Totusi nu trebuie sa fii mereu lipit de cineva pentru a dansa Contact. Simpla atingere sau lipsa atingerii nu definesc aceasta forma de dans. Contactul cu cel cu care dansezi poate avea diferite grade de proximitate. Adaptarea, reactia, sau interactiunea cu cineva la distanta, atata timp cat are sens pentru cel care danseaza, poate sa faca parte din dansul prin Contact. Insa doar variind distanta fata de partener, depasind nivelul de apropiere dincolo de piele, catre muschi, catre oase, cand apare posibilitatea ca partenerii sa simta acelasi nivel de proximitate, cand se transmit informatii despre potentiale viitoare miscari prin presiune, rulare, frictiune, tinandu-se cont de prezenta/dispozitia partenerilor, abia atunci ne putem referi despre un asemenea dans ca fiind Contact Improvisation si putem spune ca dansul se intampla in spatiul dintre gandire si fizicalitate.

In continuarea proiectului de cercetare asupra miscarii prin Contact Improvisation finantat anul trecut de Centrul National al Dansului Bucuresti si in scopul deschiderii de noi oportunitati de studiu si practica de miscare in Romania, dar si pentru cei care nu reusesc sa ajunga la cursurile Contact Bucharest Festival organizat de Petec, Virginia Negru – profesor CI si artist PETEC - porneste in calatorie prin tara cu intentia de a sustine mai multe ateliere intensive de CI – ‘Echilibru in dezEchilibru’.

Initiativa apartine Asociatiei Pentru Teatru si Carte - Petec in parteneriat cu GroundFloor Group, Teatrul National Timisoara, Teatrul National ”Marin Sorescu” Craiova, Teatru Fix, cu sustinerea Centrului National al Dansului, Bucuresti.

In intreaga lume aceasta forma este practicata atat de dansatori cat si de actori cu scopul de a-si imbunatati abilitatile fizice, orientarea in spatiu, a dezvolta simtul compozitional, spontaneitatea si coerenta miscarilor. Am vrea ca acest lucru sa fie o optiune reala si pentru comunitatile de dansatori din Romania.

Credem ca pe langa alte forme de dans si pratici somatice contemporane, Contact Improvisation aduce un nou suflu si o sursa de inspiratie atat ca forma de educatie corporala cat si ca instrument de improvizatie pentru scena. Am observat ca e nevoie de timp pentru a descoperi si a practica cu usurinta tehnica de echilibru dinamic propusa de Contact Improvisation, gradul de proximitate si conexiune cu partenerii si nivelul intens de constiinta minte-corp pe care le propune aceasta forma de dans. De aceea consideram ca este necesar ca atelierele propuse sa dureze cel putin 9-12 ore impartite in doua sau trei zile pentru fiecare atelier.

Primele 4 orase in aceasta calatorie sunt:

24-26 oct 2017 Cluj

28,29 oct 2017 Timisoara

31oct-1,2 nov 2017 Craiova

23,24 nov 2017 Iasi

Mai multe detalii despre ateliere in fiecare oras pe: https://www.facebook.com/pg/ContactBucharestFestival/events/

Virginia Negru si PETEC

http://contactimprovisation.ro/

https://www.petec.ro/