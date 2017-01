Premiera - Spectacolul Micul Print, la Teatrul de Comedie

Teatrul de Comedie prezinta miercuri 25 ianuarie, ora 19.00, la sala Radu Beligan premiera oficiala a spectacolului Micul Print de Antoine de Saint-Exupéry, regia Alexandru Dabija, scenografia si video Mircea Cantor, muzica Ada Milea, costume Andrada Chiriac, asistent scenografie Simona Marcu, creatie vulpe Tiberiu Toitan si Oana Micu.

Micul Print si-a depasit conditia de basm pentru copii si intra intr-o zona filosofica, metafizica mult mai profunda (Alexandru Dabija).

Am incercat sa creez o avancamera unde sa ne pregatim pentru magica lume a Micului Print, in care ne dam jos hainele zilei, gandurile ce ne-au framantat. Intram intr-un nou univers unde vedem niste planete ciudate in loc de candelabre, unde vedem proiectii video cu peisaje stranii si unde auzim doi copii imbracati in alb (un baiat si o fata) in timp ce rostesc simplu: Hotii nu iti stiu ziua de nastere, Cusca e libera, dar nu si pasarea, Focul s-a stins demult dar noi ne incalzim cu cuvintele, Mana mea e lingura ta, te hraneste (Mircea Cantor).

Avem nevoie de Micul Print pentru a ne aminti lucruri pe care e pacat ca le uitam (Ada Milea).

Pe scena Teatrului de Comedie vor da viata povestii lui Antoine de Saint-Exupéry: Dorina Chiriac, Bogdan Cotlet, Valentin Teodosiu, Eugen Racoti, Alexandru Bogdan, Dan Radulescu, Lucian Ionescu, Alexandru Turcu, Sara Chifor, Miral Solcanu, Tudor Rosu, Vlad Bazga.

Alexandru Dabija (n. 1955, Piatra-Neamt) este unul dintre cei mai importanti regizori romani ai momentului. A fost repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt unde a debutat in 1976, cu spectacolul „Un nou mod de a plati vechile datorii” de Philip Massinger. Acest spectacol i-a adus premiul pentru cel mai bun regizor al anului. In cei 40 de ani de cariera a montat in intreaga tara, atat texte clasice cat si contemporane, spectacolele sale fiind apreciate de public dar si de critica de specialitate, bucurandu-se de numeroase premii. Incepand cu anul 1991 este regizor al Teatrului Odeon din Bucuresti si a fost director al teatrului intre 1991-1994 si 1996-2002. In 1995 a primit premiul UNITER „Cel mai bun spectacol” pentru Orfanul Zhao, iar in 2010 a primit Premiul Uniter „Cea mai buna regie” pentru spectacolul Pyramus &Thisbe 4 You. In 2014 i-a fost dedicata sectiunea ''Personalitati notorii ale teatrului romanesc'', inaugurata in cadrul Festivalului International al Artelor Scenice — Bienala Teatrului ''Eugene Ionesco'' (BITEI) de la Chisinau.

Mircea Cantor (n.1977, Oradea; in prezent traieste si lucreaza la Paris) este unul dintre cei mai apreciati artisti contemporani din lume. A plecat din tara in 1999, iar cinci ani mai tarziu a obtinut premiul Fundatiei Paul Ricard, cel mai important premiu acordat tinerilor artisti francezi. In 2011 a castigat prestigiosul Premiu Marcel Duchamp, ocazie cu care puncteaza o ampla expozitie personala in Centrul Pompidou, Paris. In instalatiile, filmele sau obiectele sale abordeaza teme insiprate din real, pe care le impregneaza de poetic, pastrand in acelasi timp o privire lucida, uneori critica asupra subiectelor. Imprevizibilul, incertitudinea, aspecte legate de artizanat, sunt tot atatea directii ce sunt chestionate prin prisma experimentului ce poate avea loc intr-o expozitie de a lui, si care ne pun in raport cu diferite campuri ale cunoasterii, diferite perspective, energii.

Lucrarile lui Cantor se afla in importante colectii de arta precum MoMA New York, Centre Pompidou - Paris; Rennie Collection-Vancouver, Canada; Philadelphia Art Museum; Walker Art Center - Mineapolis; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid; MNAC - Bucuresti. Colaborarea cu Alexandru Dabija este o premiera in cariera sa, fiind prima scenografie pe care acesta o semneaza. Spectacolul „Micul print” poarta semnatura inconfundabila a universului plastic imaginat de Mircea Cantor.



Ada Milea s-a nascut in 5 august 1975 la Targu- Mures. A absolvit Liceul Liviu Rebreanu din Bistrita (Jud. Bistrita-Nasaud) profilul fizica-chimie, iar mai tarziu - Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures, sectia Actorie, cu rolul „Doamna Quickly" din „Nevestele vesele din Windsor" de William Shakespeare. A fost actrita la Teatrul National din Targu Mures, apoi a devenit artist independent. A realizat coloana sonora pentru numeroase spectacole de teatru. „Micul print” ii aduce in palmares inca o colaborare cu regizorul Alexandru Dabija.

Spectacol realizat cu sprijinul Institutului Francez din Bucuresti.