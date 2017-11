Inca 216 de ani pana la egalitatea intre sexe? Daniela Mariscu, nominalizata la Bruxelles pentru Excelenta in Antreprenoriat

Se poate spune ca e reala aceasta diferenta de 216 ani pana cand va exista deplina egalitate intre barbati si femei. Totusi, din fericire, eu nu am resimtit aceasta discrepanta, pot chiar sa spun ca nu am simtit deloc pentru ca am vrut sa cred mereu in sansa mea.

Cunoscuta femeie de afaceri, Daniela Mariscu, a fost nominalizata, din partea Romaniei, la evenimentul “EY Entrepreneurial Winning Women Europe Class of 2017”, care a avut loc, luna trecuta, la Bruxelles.

Evenimentul international s-a desfasurat in contextul in care exista inca o discrepanta majora intre sexe, nu atat in viata de zi cu zi, cat mai ales in mediul de afaceri. Mai mult decat atat, majoritatea analistilor economici anticipeaza ca femeile vor obtine paritatea de gen la locul de munca dupa inca ... 216 de ani. Prin intermediul acestor programe, organizatorii doresc sa sprijine antreprenoriatul feminin din toata lumea, astfel incat sa fie grabit considerabil procesul de egalizare intre cele doua sexe, in ceea ce priveste activitatea profesionala.

In Romania, antreprenoriatul feminin este bine reprezentat

Nominalizata in urma unei selectii, reprezentanta Romaniei este Daniela Mariscu, fondatoarea brandului Aquatica Experience, companie care dezvolta proiecte de tip aqua parc de la stadiul de concept pana la stadiul de operare, devenind astfel unul dintre cel mai importanti dezvoltatori de parcuri de agrement din Romania.

“Se poate spune ca e reala aceasta diferenta de 216 ani pana cand va exista deplina egalitate intre barbati si femei. Totusi, din fericire, eu nu am resimtit aceasta discrepanta, pot chiar sa spun ca nu am simtit deloc pentru ca am vrut sa cred mereu in sansa mea. Ca femeie de afaceri, sustin activ dezvoltarea antreprenoriatului feminin si simt ca romancele au un loc al lor important in acest puzzle al business-ului global. In piata sunt foarte multi bani care asteapta sa creasca afaceri istete, inedite, disruptive in special, dar aceste afaceri trebuie dezvoltate de oameni, prin oameni", declara Daniela Mariscu, fondatoarea brandului Aquatica Experience.

"Relatiile interumane reprezinta, pana la urma, cheia dezvoltarii unei afaceri de succes, iar femeile exceleaza in arta relationarii, a comunicarii. Gratie proiectelor internationale la care am participat, am reusit sa aduc know-how-ul antreprenorial din Occident in tara noastra si sa inspir tot mai multe antreprenoare sa il foloseasca eficient pentru a dezvolta mediul de afaceri autohton".

Participanta deja activa in cadrul programului EY_WOMANFASTFORWARD, Daniela Mariscu profita deja din plin de sprijinul programului pentru a atinge obiectivul de scale-up propus: agrement de calitate care sa puna Romania pe harta mondiala a “industriei bucuriei”.

