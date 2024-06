Ceai de ghimbir – afla din urmatorul articol ce beneficii are ghimbirul pentru sanatate, caror compusi le sunt datorate aceste efecte si ce contraindicatii are ceaiul de ghimbir.

Despre ghimbir

Ghimbirul (Zingiber officinale) este un condiment cu puternice proprietati antiinflamatorii. Poate reduce greata, durerile, flatulenta etc. Poate fi consumat sub diferite forme – proaspat, uscat, pudra, ceai, suc, ulei. Nu contine cafeina sau zaharuri, dar in schimb este bogat in vitamine si minerale. De asemenea, cand se prepara ceai din ghimbir, se elibereaza gingerol si proteaza, compusi care pot sustine sanatatea sistemului cardiovascular.

Este bogat in carbohidrati, fibre, proteine. Contine un amalgam de minerale si vitamine, ca sodiu, fier, potasiu, magneziu, fosfor, zinc, vitamina C, acid folic, vitamina B6, riboflavina, niacina.

Contine si compusi antiinflamatori, ca acidul pantotenic, beta-caroten, capsaicina, curcumina, acid cafeic, salicilat. Prezenta compusilor activi ca shagaol, zerumbon, terpenoide, flavonoizi, zingeron potenteaza efectele benefice ale ghimbirului.

Cum se prepara ceaiul de ghimbir

Ceaiul de ghimbir este un remediu natural pentru multiple probleme de sanatate. Este o bautura energizanta ce poate inlocui ceaiul negru sau cafeaua. Pentru preperarea ceaiului de ghimbir se poate folosi ghimbir uscat sau ghimbir proaspat.

Foto fr si main: Pixel-Shot /Shutterstock