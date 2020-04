Dacă tot stăm acasă (unii dintre noi), de ce să nu și gătim? Mâncarea făcută în casă are nu doar suflet și gust, dar și ingrediente mai sănătoase și alese cu atenție. Această perioadă de izolare ne-a determinat pe mulți dintre noi să ne conectăm nu doar cu noi înșine și cu ceilalți, dar și cu propria bucătărie și tot ce înseamnă alimente și mâncare. Mulți dintre noi au acum timp să își exerseze mai bine calitățile culinare, să descopere sau redescopere rețete, dar și plăcerea gătitului (și a mâncatului :)).

Avem totodată ocazia să ne reîmprietenim și noi, și copiii noștri, cu fructele și legumele, cu textura, gusturile și savoarea lor. Și nici nu ne putem plânge că petrecem prea mult timp în bucătărie fiindcă avem de partea noastră tehnologia și diverse aparate pentru gătit acasă care ne ușurează mult munca în bucătărie, reducându-ne totodată timpul pe care îl petrecem aici. Iată spre exemplu câteva aparate care sunt de ajutor în bucătărie:

Aparate de bucătărie pentru gătit acasă

Secretul unui desert perfect? Ingrediente proaspete, un strop de imaginație, un pic de dăruire și rețeta este gata. Fie că îl asortezi alături de o cafea bună, un ceai cald sau o cană cu lapte alături de cei din familie sau prieteni, el reprezintă alegerea perfectă pentru un moment de răsfăț bine meritat.

Aparatul pentru preparat gofre îți da posibilitatea să prepari 5 gofre simultan, lucru important atunci când ai invitați la masă și nu îți dorești să îi lași să aștepte până la următoarea “rundă”.

Pain & Délices este cea mai completa și versatila mașină de pâine de la Tefal. Răsfață-te nu doar cu pâine proaspătă și gustoasa, dar și cu pizza, paste, gem, terci, cereale și chiar produse lactate! Cele 20 de programe includ și programe fară gluten pentru o mare varietate de pâini și prăjituri potrivite pentru dieta ta. Inspira-te din cartea de rețete dedicata!

În aceasta perioada, mașină de făcut pâine te vă ajuta să prepari și cozonacul. Găsești rețetă noastră de cozonac frământat la mașină de făcut pâine aici >> https://www.kudika.ro

Pe masura ce devenim mai constienti de aerul pe care il respiram, cautam solutii pentru optimizarea calitatii acestuia. Purificatorul AC2889/10 monitorizeaza si purifica aerul automat, apoi ofera feedback in timp real despre calitatea aerului. Purificatorul Philips este ideal pentru camerele medii si mari, ce au o suprafata utila de pana la 39 de metri patrati.

Un alt produs de care vei deveni dependentă! Aspiratorul de mâna Philips este indispensabil zi de zi: te ajută să ții curățenia în casă, te salvează în caz de accidente, fie ele și lichide, te ajută să strângi firmiturile de pe masă, de sub masă, din orice colț de sertar șamd. Odată ce te obișnuiești cu el, va fi unul din electrocasnicele cele mai apreciate din casa ta!

Mixerul KitchenAid este un produs iconic. Orice bucatareasa pasionata si-l doreste in bucataria sa! Primul mixer KitchenAid si-a facut aparitia in bucatariile din America de Nord in anul 1919. De atunci, procesul continuu de imbunatatire si inovatie a condus la aparitia gamei Artisan® si a mixerului functional cu acelasi nume. Fa-ti o bucurie de Paste si comanda acest produs elegant!

Aparatul de gătit cu aburi se va dovedi a fi un ajutor de nădeje în bucătăria ta. Acesta îți va permite să gătești mai multe feluri de mâncare în același timp și, datorită modalității specifice de gătire, alimentele își vor păstra mai bine toși nutrienții. Propunerea noastră de astăzi este un dispozitiv care păstrează gustul natural al ingredientelor și este dotat cu 2 tăvi pentru gătit. Datorită acestora, poți prepara aperitivul, felul principal și desertul în același timp.

Dacă și tu ești fană a cartofilor prăjiți, atunci ai nevoie de o friteuză pentru prepararea acestora. Principalul avantaj al acestui dispozitiv este acela că necesită mai puțin ulei pentru gătire și, ca atare, scade simțitor numărul de calorii. Mai mult de atât, poți folosi friteuza și pentru grătar, friptură sau diferite aluaturi.

Acum în preajma Paștelui, de pe mesele celor mai mulți dintre noi nu lipsesc drobul și chiar sarmalele. Pentru a fi sigură că acestea conțin doar ingrediente proaspete, de calitate, ideal este ca acestea să fie preparate în casă, de la zero! Tocmai de aceea, include pe lista ta de cumpărături și o mașină de tocat carne.

Dacă ai nevoie să prepari rapid, să încălzești sau să decongelezi în ceș mai scurt timp posibil, un cuptor cu microunde poate face toate aceste lucruri pentru tine. Unde mai pui că acum găsești numeroase rețete pentru prepararea deserturilor la microunde. Cum îți suna mugcake gata în doar câteva minute?

Cât de simplă părea viața în povești atunci când eram copii! Era suficient să îți dorești ca masă să se așeze singură, iar tu să nu faci altceva decât să te bucuri de preparateșe savuroase. Acum poți face acest lucru și în viața reală cu ajutorul unui slow cooker. Tot ce trebuie să faci este să pui ingredientele în spațiul special și gata! În câteva ore, te poți bucura de o masă gustoasă pentru care nu ai pierdut timp nesfârșit lângă aragaz!

Deshidrator Sedona Express cu tăvi de plastic BPA free

Deshidrator este de mare ajutor atunci când dorești să adopți un stil de viață sănătos. Prețurile pot fi mai piperate, cu cât produsul poate deshidrata mai multe tipuri de alimente, iar componentele aparatului conferă siguranță pentru sănătate. Puteți deshidrata fructe, legume, preparând astfel gustări absolut delicioase sau snacksuri sănătoase. Tot la acest aparat puteți deshidrată verdeață, obținând astfel o cămară bogată în condimente uscate și delicioase. Vă recomandăm să vă îndreptați către aparate care nu conțin substanțe toxice (plastic fără BPA), care deshidratează rapid și care permit folosirea alimentelor mici ( de exemplu afine sau struguri, care nu pot fi deshidratate in aparatele cu grătare).

Noi vă recomandăm acest aparat, cu cele mai bune recenzii de la utilizatori: https://www.obio.ro/deshidratoare-blendere-si-alte-aparate-utile/deshidrator-sedona-express-cu-tavi-de-plastic.html

Mixer vertical multifuncțional

Creme pentru prăjituri, biscuiți rapizi, legume tocate cât ai clipi, supe-creme? Dacă aceste preparate vi se par delicioase, atunci mixerul vertical multifuncțional vă poate fi de ajutor. Vă recomandăm Mixer vertical Tefal Infiny Force Ultimate HB877D38, 1000 W, 25 Viteze:

Multicooker – gătești rapid, sănătos și gustos

Acesta este un aparat care te va ajuta ani la rând, el va programa gătitul pentru tine, va prepara mâncarea rapid și gustos și chiar o va ține caldă până la ora mesei.

Îți propunem Multicooker Sogo 10790, Digital,care promite: Gătire sub presiune, 11 programe prestabilite, 18 moduri de preparare, Oprire automată, Control al presiunii, Interior antiaderent, Program Slow Cook, Accesorii incluse, inox. Este disponibil aici:

Un robot multifuncțional te va ajuta să prepari foarte multe rețete, fiind ajutorul tău fidel în bucătărie în fiecare zi. Acesta prepară aluat, bate ouă, toacă, poate fi chiar și răzătoare.

Acestea sunt storcătoare de ultima generație, sucul păstrând aroma naturală, culoarea, gustul fructelor sau legumelor și, cel mai important, nutrienții. Acest tip de storcătoare sunt superioare celor prin centrifugare, se folosesc ușor și se curăță rapid. Vă recomandăm storcătorul de fructe și legume prin presare la rece Tefal Infiny Juice ZC255.

Eliberează mai mult gust, cu preparate calde sau reci! Cu un blender de ultra mare viteză cu funcție de gătire, poți prepara orice iți dorești, de la cocktail-uri răcoritoare la supe fierbinți și gustoase. Aromele sunt perfect păstrate pentru ca tu să te bucuri de mai mult gust și savoare indiferent de rețeta aleasă.



Aparatul de sandwichuri Snack Time 2in1 de la Tefal conține două seturi de plăci detașabile pentru gofre sau sandwich-uri triunghiulare.

Cu Snack Time, te poți bucura atât de gustări sărate, cât și dulci, în funcție de stareata de spirit. Combinând două tipuri de plăci, una pentru vafe și alta pentru sandwich-uri triunghiulare, acest produs face momentul servirii unei gustări o plăcere.

Aparat de gătit orez și legume

Aparatul de gătit orez și legume cu menținere la cald este un produs ce nu ar trebui să-ți lipsească din bucătărie. Recomandarea noastră >>> https://www.evomag.ro . Funcție de abur (steamer). Vas de capacitate 1.8L (echivalentul a 10 boluri de orez), detașabil cu suprafață antiaderentă.

Aparatul vine cu următoarele accesorii: vas pentru preparat la abur, măsură pentru orez, accesoriu pentru vapori, capac din sticlă pentru supravegherea procesului de gătire.

Descoperă arome mai puternice. Plita cu temperatură înaltă captează toate aromele, în timp ce termostatul reglabil asigură rezultate perfecte pentru orice alimente. Suprafaţa neaderentă împiedică lipirea particulelor de alimente.

Totul merge mână în mână: proaspăt măcinat și fulgi. Piesa de rezistență a designer-ului este un “pachet-complet”: două unități, optim setate și care funcționează independent una de cealaltă, dacă este necesar, chiar și în același timp.

Astfel, ziua poate începe cu fulgi proaspeți dimineața, faină fină la prânz pentru prăjituri sau pâine și în același timp, eventual, zdrobirea semințelor de mac.

Oala sub presiune este un vas care nu ar trebui să lipsească din nicio bucătărie fiind de un real folos întrucât scurtează considerabil timpul petrecut în această încăpere unde se nasc minuni culinare. Carnea este delicioasă și fragedă fiartă într-o astfel de oală, iar legumele își păstrează mai bine aromele. Oala sub presiune Tefal Secure 5 dispune de un sistem exclusiv de securitate și siguranță, cu indicator de presiune și capac ergonomic.

Nucile umplute reprezintă pentru mulți desertul preferat al copilăriei, iar forma și gustul lor deosebit ne îndeamnă ca astăzi să le preparam la rândul nostru propriilor copii sau nepoți. Nu e doar nostalgie, e și faptul că aceste nuci sunt într-adevăr frumoase ca aspect, spornice și delicioase. Cu siguranță aveți acasă salvată undeva o rețetă preferată de nuci umplute, mai trebuie doar să achiziționați un dispozitiv care să vă ajute să preparați rapid nucile din aluat. Cu aparatul Adlerse pot coace 24 de nuci, iar ciclul de coacere durează 2 minute.

După câteva rețete ratate din cauza faptului că nu am respectat cu sfințenie cantitățile din rețete și am pus la “ochi”, am decis să apelez la un cântar de bucătărie. Acesta a devenit în scurt timp unul dintre cele mai întrebuințate aparate din bucătărie, iar prăjiturile mele au devenit și ele comestibile, ba chiar foarte bune, după cum au evaluat mâncăciosii mei. Dacă nu aveți cântar de bucătărie, cumpărați-vă unul. În cazul prăjiturilor mai ales, este esențial pentru reușita lor. Cântarul de bucătărie Easy Weight 7721.42 poate cântări până la 5 kg, iar suprafață sa din sticlă se curătă ușor.

Dacă nu ai instalat în casă un sistem de filtrare a apei și nici nu ești un fan al apei îmbuteliate, o cană de filtrare comodă poate fi o soluție bună pentru tine și familia ta. Poți bea apa rezultată în urmă filtrării sau o poți folosi la gătit. Pachetul Starter Brita BR1026454 dispune de cană de filtrare apă Maxtra și 3 Filtre care au ca scop limpezirea apei și eliminarea impurităților. Cartușul filtrant se înlocuiește la fiecare 4 săptămâni sau la 150 de litri de apă filtrată.

Diminețile sunt parcă mai frumoase dacă, din când în când, micul dejun este însoțit și de un fresh de portocale, de grepfrut sau de o limonadă răcoritoare. Aroma citricelor este fresh și inconfundabilă, iar aceste fructe sunt apreciate în mod deosebit pentru nutrienții și conținutul lor bogat în vitamina C. Cu storcătorul de citrice Bosch MCP3500N cu filtru ajustabil pentru pulpă poți obține cât ai zice peste un fresh delicios, plin de vitamine.

Foto fr si main: By goodluz /Shutterstock