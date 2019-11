Black Friday 2019 înseamnă la Fashion Days posibilitatea de a-ți adăuga în coșul de shopping multe dintre lucrurile care ți-au atras atenția anul ăsta, doar că la o diferență de preț considerabilă. Că este vorba despre piese vestimentare, încălțăminte sau accesorii pentru el, ea sau copii, cu siguranță că sunt disponibile diverse lucrușoare care să placă tuturor. Fie ca achiziție proprie, fie ca o variantă de cadou. Pentru a-ți face o idee despre ce poți alege, noi ne-am orientat să îți prezentăm câteva ghete de firmă pe care le poți lua de Black Friday de pe Fashion Days mai ieftin - multe sub 100 de lei.

Ghete din piele ecologică cu aspect matlasat

De Black Friday 2019 am ales de la Fashion Days o pereche de ghete călduroase de culoare verde închis. În stil casual, acestea sunt confecționate din piele ecologică și au vârful rotund cu tocul plat. Au căptușeală din material teddy, aplicație logo metalică și o nuanță foarte cool matlasată.

Le poți comanda aici

Ghete roșii de catifea Oakoui

Cu catarame decorative, aceste ghete într-un roșu Bordeaux tare plăcut sunt extrem de simpatice, moderne, feminine și cu un ușor aspect romantic grație nuanței plăcute. Sunt decorate cu niște catarame supradimensionate și au închidere cu material suprapus pentru un aspect retro. Ne plac și pentru că au vârful rotund și un toc masiv foarte cool.

Le poți comanda aici

Ghete de piele ecologică de la Zee Lane

Și brandul Zee Lane este “luat în vizor” de Fashion Days pentru ediția de Black Friday 2019. Noi am ales niște ghete ușoare (talpă joasă), care să fie potrivite pentru plimbări prin oraș. Reducerea este una generoasă, astfel că le poți cumpăra cu sub 100 de lei. Sunt roșu închis, au vârful rotunjit și tocul clasic, plus niște cusături fine pentru un efect fin. Închiderea se face cu fermoar.

Le poți comanda aici

Ghete piele întoarsă și sidefate Francesco Milano

Și că tot vorbim despre umblete cu zâmbete, musai trebuie să ai în garderobă o pereche de încălțăminte cu aspect sidefat și strălucitor. Am ales niște ghete într-un ton de coniac. Sunt reduse de asemenea de Black Friday pe Fashion Days și le poți cumpăra cu sub 100 de lei. Aceste ghete Chelsea sunt maro bronz în model uni și au talpă wedge. Ni se par foarte aspectuoase.

Le poți comanda aici

Ghete de drumeții din piele întoarsă

Nu putem recomanda ghete de damă în lista de Black Friday a Fashion Days, fără să optăm și pentru o pereche de încălțăminte potrivită și pentru drumeții. Sunt un model sport și practic, care ne place pentru că sunt clasice - îmblănite (căptușeală din material Teddy), lejere, ușoare. Au închidere cu șireturi, vârf rotund și talpă joasă, sunt pe gri închis, ceea ce înseamnă că le poți purta cu orice ținută alegi.

Le poți vedea aici

Ghete de ploaie Buffalo

Ghetele Chelsea de ploaie Atlantis sunt din cauciuc, adică poți ieși din casă fără probleme atunci când vremea de-afară își face de cap și umbrela nu te ajută complet. Am optat pentru o pereche pe albastru lucios. Cu vârful migdalat, talpa plată și inserțiile elastice pentru confort poți spune că ai ales ce trebuie.

Le poți vedea aici

Foto fr si main: By birazhayalci /Shutterstock