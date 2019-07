Chiar dacă este vară, asta nu înseamnă că nu trebuie să porți jachete. Pentru că în această perioadă vremea se poate schimba de la o oră la alta, este important să fii pregătită și să poți preîntâmpina sezonul ploios. Motiv pentru care o jachetă subțire de vară este un must în garderoba din anotimpul ăsta când canicular, când friguros. Mai este de menționat că modelele de geci de vară alese sunt foarte simpatice și că se pot purta lejer pentru că nu încarcă fiind ușurele. Spre exemplu:

Jachetă galbenă subțire de vară

De la Geox am găsit o jachetă ca o pelerină. Este într-o croială oversize cu un aspect lărguț, dar ne place mai ales pentru acel galben muștar aprins. Mânecile sunt trei sferturi, are buzunare laterale și închiderea se face cu fermoar. Cu siguranță un model versatil foarte simpatic ca înfățișare.

O poți comanda aici

Jachetă parka de ploaie

Cu animal print, această jachetă este lucioasă și ține stropii de ploaie la distanță. În combinații de culori alb-negru este confecționată din material sintetic, are mâneci lungi și buzunare laterale oblice. Este mai lungă, până la genunchi și are croială regular fit.

O poți comanda aici

Jachetă sport cu imprimeu floral

Tom Tailor vine cu o propunere ceva mai veselă în ceea ce privește gecile de vară. Am dat peste una care se distinge prin printul floral multicolor. Cu guler înalt și cu șnur pentru ajustare, are și mâneci cu manșete detașabile și buzunare frontale. Se poate purta cu rochii, cu fuste, cu pantaloni.

O poți comanda aici

Jachetă cu model în dungi

O altă jachetă de ploaie care ne-a plăcut este cea de la NEXT. Cu model în mai multe nuanțe rainbow în dungi, aceasta este sintetică și are glugă plus guler înalt. În talie are zonă elastică pentru a îmbrăca frumos corpul. Și în părți are niște detalii decorative pentru un design aparte.

O poți comanda aici

Jachetă ușoară cu glugă

Este cu umplutură din puf, deci am recomanda-o mai spre finalul verii. Însă se poate dovedi un ajutor de nădejde dacă ajungi prin zone mai reci. Are niște capse decorative în formă de inimă, este de culoare roșu aprins și este fără mâneci, dar are buzunare laterale. Ne place pentru că se poate adapta atât la ceva sport, cât și la ceva elegant.

O poți comanda aici

Jachetă sahariană de lyocell

O gecuță foarte subțire de la Oltre din material lyocell. Este de culoare kaki și are un aspect care inspiră aventuri prin junglă. Uni casual, are guler mare și închidere cu nasturi. Poate fi ceva mai pretențioasă în timpul ploilor pentru că nu este chiar impermeabilă, dar ne place pentru că asigură un look fain.

O poți comanda aici

Foto homepage: By pikselstock /Shutterstock