Ceasurile bărbătești pot fi atât ieftine, cât și de calitate. Pentru că prețul nu este neapărat o variabilă, ne place să credem că astfel de accesorii ar trebui să fie în primul rând durabile și apoi atrăgătoare.

Am găsit câteva ceasuri bărbătești cu un look masculin și practic, care îmbină ambele cerințe.

Vrei să îl impresionezi sau vrei să îți cumperi tu un cadou eficient? Ceasurile bărbătești ieftine ar putea fi o opțiune de luat în considerare. Am căutat prin online, printre multele opțiuni de accesorii masculine, unele care să se potrivească oricui, indiferent că îi place ceva sport sau ceva elegant. Ne-am axat pe modele de ceasuri cu prețuri reduse, dar care să aibă un aspect interesant cu design modern.

Găsești mai jos câteva recomandări - pot reprezenta niște daruri inspirate încadrate într-un buget decent.

Ceas bărbătesc Q&Q Fashion cu brățară roșie



Pentru început am zis să propunem un ceas bărbătesc ieftin și atipic. Pentru că roșul este o culoare mai stridentă, ăsta se recomandă celor mai îndrăzneți. Ceasul este casual și are display analog, mecanism și display Quartz, rezistând la apă. Nu este prea sofisticat ca mecanism - indică ora, minute, secunde cu arătătoare cu inserții luminescente - are un aspect fain mulțumită brățării lucioase.

Îl poți comanda aici

Ceas ieftin cu brățară metalică antichizată mată

Un ceas de bărbați, sub 100 de lei, este și modelul de mai jos. La prima vedere pare destul de banal, ceea ce poate că și cauți. Dar îl scoate în evidență culoarea argintie (din oțel inoxidabil), una antichizată, peste care pare că a trecut ceva timp. Clasic, are display analog, cadran alb și geam din cristal mineral la carcasa rotundă. Se închide cu o cataramă tip fluture.

Îl poți comanda aici

Ceas bărbătesc cu curea din piele

Sub 100 de lei, adică foarte ieftin, am găsit un ceas pentru bărbați care are o prezentare aproape rustică. Iar asta se datorează brățării din piele, într-o culoare care imită lemnul, iar în contrast se vede carcasa neagră, ceea ce îi conferă un efect cool. Este de la producătorul Curren (marcă vizibilă pe cadran), un brand cu vechime și apreciat.

Îl poți comanda aici

Ceas bărbătesc de lux Curren și cutie cadou



Ceasurile de firmă pot fi și ieftine. Cel ales este fastuos prin carcasa aurie lucioasă, care se vede foarte frumos în combinație cu cureaua maro închis și cadranul negru (poate fi și alb), scos în evidență prin limbile aurii. Acest ceas bărbătesc este ieftin, dar și calitativ - poate fi office, casual sau sport, depinde la ce ținută îl adopți. Are display analog și analogic, indică ora, minutul, secunda, data și mecanismul este Quartz.

Îl poți comanda aici

Ceas bărbătesc cu geam negru fațetat

Unul dintre cele mai fascinante ceasuri bărbătești este cel cu geam negru fațetat. Este un model tineresc, cu un design actual. Mecanismul este cu Quartz, rezistent la apă, conține baterie și produsul vine ambalat în cutie elegantă, gata pentru a fi oferit. Carcasa, cureaua și cadranul sunt negre, din materiale diferite, care combinate dau un aspect extraordinar.

Îl poți comanda aici

Ceas bărbătesc cu brățară triplă

Unul dintre cele mai atipice ceasuri ca design, care ne-a atras atenția, este modelul Amber. Are cadranul alb, iar indicațiile orei cu negru. Limbile sunt alb cu argintiu, iar secundarul roșu. Rezultă un mix and match cu carcasa neagră lucioasă. Dar ce ne place mai mult este cureaua lată și în trei rânduri, una care se vede grozav la baza mâinii.

Îl poți comanda aici

Foto homepage: By uzhursky /Shutterstock