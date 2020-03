Această scădere a hormonilor estrogeni duce la modificări semnificative la nivelul zonei genitale (vagin, vulva) și sistemului urinar inferior (vezica urinară, uretră).

Aceste modificări care afecteaza un procent urias - peste 50% dintre femeile la pre/menopauza includ:

· senzația de uscare, arsură, mâncărime, iritație la nivelul zonei genital;

· absența/scăderea lubrifierii mucoasei genitale în timpul contactului sexual, însoțită de disconfort/durere în timpul contactului sexual (dispareunie) și scăderea satisfacției sexuale;

· atrofia mucoasei genitale;

· nevoia urgentă de a urina, urinare dureroasă (disurie), incontinența urinară sau infecții urinare recurente.

Sindromul genito-urinar de menopauză este cronic și lăsat netratat se accentuează. Deși aceste simptome nu amenință viața, pot impacta profund negativ încrederea în sine și viața de cuplu.

Dr. Gabriela Pasescu, Medic specialist obstetrica–ginecologie / Medic primar medicina generala (Competență ecografie ginecologică), specialist in cadrul Skinmed, cea mai prestigioasa clinica de dermatoestetica din Europa de Est, centru premiat pentru estetica ginecologică non-invazivă ( o ramură medicală de pionierat, pe care SKINMED® a inaugurat-o în București cu aparatură de cel mai înalt nivel la nivel mondial), ne explica toate modalitatile prin care putem trata sindromul genito-urinar de pre/menopauză:

„Inainte de a recurge la orice tip de tratament, este necesara/obigatorie o evaluare corecta a aparatului genital. Recomand ecografia ginecologica si obstetricala, care ne furnizeaza detalii de finete ale uterului si anexelor (ovare, trompe), fiind o metoda de diagnostic facila, repetitiva, neiradianta, ce foloseste ultrasunetele. Se adreseaza tuturor categoriilor de varsta si se poate face fara contraindicatii. Tratamentele de care putem beneficia astazi pentru a trata sindromul genito-urinar sunt:

1. Tratament simptomatic: lubrifianți non-hormonali sau hormonali (cu estrogenic);

2. Tratament hormonal: estrogeni sau estrogeni și progesteron sub formă de pastile sau plasturi transdermici;

3. Tratament laser: se folosește un laser CO2 special care emite unda laser sub forma unor pixeli de energie fini.”, explica medicul.

Această energie pixelată aplicată țesuturilor zonei genitale penetrează și îmbunătățește calitatea mucoasei sau pielii prin stimularea procesului de sinteză de colagen și elastină și prin creșterea vascularizației. Țesuturile tratate vor fi mai ferme, mai elastice, mai rezistente. Acest proces de remodelare crește elasticitatea și lubrifierea mucoasei genitale având ca efect dispariția/ameliorarea disconfortului spontan sau din timpul contactului sexual. Prin remodelarea peretului vaginal rejuvenarea vaginală ameliorează incontinența urinară ușoară/moderată. Prin creșterea calității mucoasei vaginale și stimularea proceselor imune locale sunt studii care demonstrează rolul pozitiv al rejuvenarii vaginale inclusiv în vaginite cronice și infecția HPV.

Laserul poate fi folosit și pentru tratamentul introitului vaginal (deschiderea vaginului) și a zonei vulvare (labii mari, labii mici, clitoris) pentru tratamentul lichenului scleros, laxității țesuturilor, atrofiei mucoasei, uscării mucoasei genitale.

Când este recomandat tratamentul laser de rejuvenare vaginală?

· Pacientele cu laxitate vaginală după sarcini, nașteri naturale, epiziotomii sau din alte cauze și care au observat o scădere a satisfacției sexuale

· Paciente cu sindrom urogenital de menopauză (uscare, usturime, arsură, atrofie, lipsa lubrifierii mocoase genitale, contact sexual dureros)

· Paciente care datorită vârstei, hormonilor, sarcinilor observă modificări inestetice ale zonei vulvare (laxitate, pigmentare, atrofie, uscare)

· Paciente cu lichen scleros cronic genital

· Paciente cu incontinență urinară ușoară/moderată