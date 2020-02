de Dr. Mihaela Dan, specialist ortodont Orto-Implant expert

Aparatul dentar aduce multe beneficii, de la a le oferi pacientilor o mai mare incredere in zambetele lor, pana la a face dintii mai usor de curatat si mai sanatosi pe termen lung. Totusi, obtinerea acestor rezultate necesita acordarea unei atentii mai mari ingrijirii orale pe perioada tratamentului ortodontic, precum si adoptarea unor mici schimbari ale stilului de viata.

Specialistul ortodont a explicat in exclusivitate pentru Garbo.ro care sunt schimbarile pe care le aduce tratamentul ortodontic in rutina zilnica de ingrijire a dintilor si ce putem face pentru a obtine zambetul mult dorit.

Dupa aplicarea aparatului dentar apar doua intrebari majore legate de curatarea dintilor si a bracketurilor. Prima este “De cate ori pe zi trebuie sa ma spal pe dinti?” – iar raspunsul este simplu: “dupa fiecare masa”. Toti medicii ortodonti stiu ca acest lucru nu este intotdeauna realizabil, insa este un obiectiv spre care trebuie sa tintim pe toata durata purtarii aparatului.

Cea de-a doua intrebare este “Cum imi curat dintii cand am aparat dentar?”, iar in acest caz raspunsul este unul mai complex. Iata, asadar, care sunt pasii de curatare a dintilor pe durata purtarii aparatului dentar:

1. Periuta dentara – poate fi manuala sau electrica, in functie de preferinta fiecaruia, insa important este sa nu contina plastic printre peri. Un lucru este clar: periuta electrica nu strica aparatul, ba chiar poate curata mai bine dintii decat cea manuala.

2. Periuta interdentara – se foloseste dupa cea obisnuita, pentru a curata pe sub sarme si pe langa bracketuri, asadar in locuri in care periuta normala nu poate patrunde.

