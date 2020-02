La un moment dat, organismul se obișnuiește cu antianalgezicele și orice alt remediu, fie și homeopat, se dovedește ineficient. Migrena rămâne nediagnosticată şi tratată necorespunzător la cel puţin 50% dintre pacienţi, în timp ce mai puţin de jumătate dintre aceştia nici măcar nu consultă un medic. În contextul dat, cercetătorii au început să caute și alte soluții pentru formele remisive și reziliente ale migrenelor.

De exemplu, cu mai mult de 10 ani in urma, oamenii de știință americani au început să folosească botoxul în cazuri grave de migrenă, în cazul pacienților pentru care tratamentul clasic nu mai avea efect. Astfel, acum zece ani, toxina botulinică a primit autorizație de comercializare pe piața Statelor Unite pentru tratarea migrenei cronice, iar ulterior descoperirea a început să fie valorificată la întregul întregii lumi. În România, terapia cu botox pentru tratarea migrenelor cronice este practicată cu succes de dr. AA medic primar specializat în Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, doctor în Științe Medicale.

Cu ajutorul acestei proceduri inovative, nu doar că scapați de durere, ci beneficiați și de efectele de ordin estetic: ștergerea ridurilor, conturarea trăsăturilor, recăpătarea prospețimii chipului și înlăturarea semnelor de oboseală. Pentru a înțelege mai bine complexitatea acestei proceduri, ne vom familiariza cu câteva noțiuni elementare despre fiziopatologia migrenelor.

Cauzele migrenelor

Deși mulți specialiști din Neuroștiințe și Medicină au alocat studii complexe și ani de cercetare pentru a ajunge la o concluzie pertinentă și unanim acceptată în ceea ce privește cauzele migrenelor, nu există nici în prezent nicio teorie globală care să clarifice în mod satisfăcător diversitatea simptomelor.

Deși anumite aspecte ale bolii sunt clarificate, încă nu este lămurită legătura dintre factorii declanşatori şi urmările unei crize de migrenă. Iar statisticile sunt, fără exagerare, îngrijorătoare. Potrivit Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), migrena afectează unul din şase oameni şi este una dintre principalele cauze de dizabilitate la nivel mondial. În România, bineînțeles, statistica se păstrează. Cu toate acestea, în ciuda frecvenței acestei afecțiuni dureroase, tratamentul rămâne adesea o provocare. De ce? Migrena este o afecțiune complexă și încă nu este înțeleasă complet. Anumite celule nervoase și substanțe chimice ale creierului joacă un rol încă nedescifrat în totalitate.

Atunci când vasele de sânge din creier se inflamează și se umflă, procesul determină multe alte modificări. În plus, față de acea durere intensă resimțită, puteți avea probleme cu vederea, să vă simțiți foarte sensibili la zgomot și la lumină, să aveți diaree etc. Durerile variază de la dureri pulsative, pe o parte capului, la dureri la atingeresau amorţeală până la dificultăţi la vorbire. Fiecare persoană cu migrenă are simptome diferite. De asemenea, declanșatorii sunt diferiți, deși unii sunt comuni și includ lipsa de somn, anumite alimente și stres.

Tratamentul eficient al migrenei în prezent

Persoanele care suferă de migrene pot întârzia simptomele, din faza incipientă a crizei, prin presiune sau masaj în zona rădăcinii nasului sau a sprâncenelor. În această zonă sprânceana susţine o terminaţie a nervului trigemen cu ajutorul unui muşchi. Muşchiul se numeşte corugator şi cauzează formarea ridurilor dintre sprâncene. Tensionarea muşchiului, face presiune pe nerv şi îl inflamează. Rolul nervului trigemen în apariţia migrenei este discutat de mai bine de 30 de ani. Principala funcţie a nervului este de a transmite informaţii senzitive, de exemplu prin atingere.

O metodă care funcționează

Terapia, practicată cu success și în România, se bazează pe o eliberare a presiunii din mai multe terminaţii ale nervului trigemen. „Medicii din SUA au descoperit din întâmplare că această metodă funcţionează – şi anume în cadrul unui studiu care iniţial nu a avut nicio legătură cu migrena. În acest studiu s-a recurs la îndepărtarea muşchiului corugator, adică a unui muşchi din zona sprâncenelor, pentru eliminarea aşa numitelor riduri glabelare. După 314 pacienţi au fost reexaminaţi, s-a constatat că înainte de intervenţie, 39 dintre pacienţi sufereau de migrenă. 31 din 39 de pacienţi au anunţat la un an de la operaţie că migrena a dispărut sau s-a diminuat dramatic”, spune dr. Adrian Alexandru.

Acest rezultat din anul 2000 i-a determinat pe chirurgii plasticieni ai Clinicii Universitare din Cleveland (SUA) să studieze mai îndeaproape legătura dintre operaţia de muşchi corugator şi migrenă. De atunci au apărut o sumedenie de studii despre terapia migrenei prin chirurgie şi s-au cercetat pe lângă îndepărtarea muşchiului corugator şi alte zone de operare.

După cum explică Dr. Adrian Alexandru, muşchii corugatori au o funcţie pur mimetică: folosesc exclusiv la formarea ridurilor glabelare şi nu au nicio legătură cu mişcarea pleoapelor. Pentru a îndepărta muşchiul corugator, medicul efectuează sub pleoapă o incizie de dimensiuni reduse, care mai târziu nu va mai fi vizibilă. Nervul din muşchi nu va fi îndepărtat sau deteriorat prin operaţie. Scopul este, ca prin îndepărtarea muşchiului să se împiedice apariţia durerilor de migrenă prin iritarea nervului din zona de declanşare de deasupra sprâncenei.

Punctele dureroase de la tâmple pot fi tratate prin operaţie aplicându-se acelaşi principiu. Prin „operaţie prin gaura cheii„ – accesul se face prin partea acoperită de păr a tâmplei – se detensionează o altă terminaţie nervoasă. Cea de-a treia posibilitate constă în expunerea unui nerv la gât. Este de o deosebită importanţă faptul că zonele respective sunt stabilite individual şi înainte de a lua în considerare operaţia se va face testul botox pentru fiecare caz, pentru a stabili eficienţa unei intervenţii chirurgicale.

Etapele tratamentului migrenei

Inaintea oricarei terapii de migrenă se aplică întotdeauna o procedură de selectare formată din mai multe etape pentru a descoperi dacă un pacient cu migrenă este eligibil pentru a fi tratament. În principiu este vorba despre următorii paşi: prin completarea unui chestionar special cu informaţii despre starea dumneavoastră generală de sănătate și particularități legate de afecțiune, specialistul clasifică tipul dumneavoastră de de migrenă.

Demn de subliniat este faptul că, în cadrul acestei intervenții, botoxul reduce durerea, inclusiv tip migrenă. Botoxul blochează transferul impulsurilor nervoase la muşchi, care astfel nu mai poate fi contractat. Acesta va începe să acţioneze după două până la trei zile de la injectare. Prin injectare este posibilă apariţia unei senzaţii de scurtă durată de arsură în zona înţepăturii. La aproximativ 2 % dintre pacienţi este posibilă slăbirea temporară a musculaturii pleoapei sau apariţia unor mici sângerări sub piele sub forma unor vânătăi. Cantitatea de botox utilizată este atât de mică încât acesta va acţiona doar într-o zonă redusă din apropierea punctului de injectare. Agentul toxină botulinică nu poate fi sistematic identificat în corp şi nu există nici un raport sau indiciu de incompatibilitate cu alte medicamente. Pacientul nu „simte” botoxul niciodată, efectele secundare precum greaţă sau ameţeală nu sunt posibile la doza utilizată. Injecţia nu presupune nicio restricţie.

După evaluarea datelor specificate în chestionar se va decide dacă poate fi aplicat tratamentul cu botox. Efectul de relaxare a muşchiului declanşată de botox va fi documentat timp de opt săptămâni într-un jurnal. Modificările simptomelor migrenei trebuie să fie clare în această perioadă, adică trebuie să prezinte o îmbunătăţire de cel puţin 50 % în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea. Singura modificare vizibilă pentru pacient constă în faptul că nu mai face riduri glabelare între sprâncene. Dacă aceste riduri erau foarte accentuate înainte de botox, vor dispărea după injectare sau vor fi vizibil mai mici.

Daca vă puneți întrebarea cât timp durează tratamentul per total, aflați că după evaluarea datelor specificate în chestionar se va decide dacă poate fi aplicat tratamentul cu botox. Potrivit dr. Adrian Alexandru, efectul de relaxare a muşchiului declanşat de botox va fi documentat timp de opt săptămâni într-un jurnal al migrenei. Modificările simptomelor migrenei trebuie să fie clare în această perioadă, adică trebuie să prezinte o îmbunătăţire de cel puţin 50 % în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea. Prin urmare, dacă ați fost diagnosticați cu migrenă și aveți dureri de cap insuportabile, apelați cu încredere la terapia migrenei.

