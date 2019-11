Dr. Catalina Jacota medic specialist dermatologie-venerologie,

specializare in estetica medicala

Ce este Dermatita atopica (DA)?

Dermatita atopica este o afectiune inflamatorie a pielii, cu evolutie cronica si care poate avea recidive. In evolutie apar perioade de exacerbare si remisie. In ultimii ani numarul pacientilor cu dermatita atopica a crescut foarte mult. In prezent, dermatita atopica este una dintre cele mai frecvente boli ale copilariei.

La nivel mondial afecteaza10- 20 % din copii si poate continua la varsta adulta. In 90 % din cazuri, DA debuteaza la copii cu varste pana la 5 ani si poate persista in adolescenta si maturitate.

Afectiunea nu poate fi vindecata in totalitate, multe persoane trec peste aceasta afectiune odata cu varsta. Cu toate acestea, pielea adultilor ramane uscata si sensibila pentru tot restul vietii (asa numita ,, atopie’’), fiind mai expusi la rinita alergica, conjunctivita alergica si la astmul bronsi alergic.

Foto: By Eaaw /Shutterstock

In dermatita atopica sunt evidentiate niste defecte genetice ale filagrinei din piele care duc la pierderea efectului de bariera protectoare.

Cum se manifesta Dermatita atopica?

Piele excesiv de uscata (in diverse zone ale corpului, in functie de varsta ), zone uscate , scuamoase si intens pruriginoase. Prurit (senzatie de mancarime la nivelul pielii) peristent care duce deseori la perturbarea somnului. Leziuni la nivelul pielii de tip inflamator si exudativ Insomnie

Problemele legate de pielea uscata apar frecvent, fiind cauzate de numerosi factori, de obicei interconectati.

Factori externi:

- factori de mediu (temperaturi scazute/ ridicate, poluare, fumat pasiv ,aerul conditionat, radiatiile UV,

- igiena excesiva si utilizarea agentilor de curatare agresivi ( geluri de dus, sapun )

- medicamente ( antibiotice sau retinoizi, diuretice ).

Factori interni:

- disfunctii genetice ale procesului de exfoliere si keratoza foliculara .

Tratamentul dermatitei atopice este complex, dificil si consta in:

1) eliminarea alergenilor si factorilor de mediu daunatori .

2) reconstituirea barierei de protectie a epidermului prin utilizarea produselor de ingrijire special concepute pentru pielea atopica

3) asigurarea substantelor necesare pentru o buna functionare a pielii,

4) administarea de medicamente care limiteaza inflamatia (corticosteroizi topici, inhibitori de calcineurina, imunosupresoare sistemice etc )

5) combaterea suprainfectiilor

Mai multe informatii despre dermatita atopica pe pagina urmatoare >>>