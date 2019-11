Diabetul este o boala cronica autoimuna care apare in momentul in care organismul nu mai produce suficienta insulina sau nu o mai poate folosi in mod eficient. Aceasta afectiune reprezinta una dintre cele mai mari probleme de sanatate ale secolului, fiind in continua crestere la nivel mondial. Odata instalata in corp, boala se mentine toata viata si trebuie monitorizata constant. De aceea, pacientii trebuie sa cunoasca totul despre diabetul zaharat pentru a tine afectiunea sub control.

Concret, este vorba de o tulburare metabolica ce se caracterizeaza prin modificari ale metabolismului glucidic, lipidic si proteic. Exista insa numeroase lucruri pe care trebuie sa le stie cei care sufera de diabet pentru a se trata corespunzator. Iata cateva aspecte principale:

1. Exista doua tipuri de diabet

Majoritatea oamenilor fac confuzii in ceea ce priveste tipul bolii de care sufera. Astfel, exista diabet zaharat de tip 1 si diabet zaharat de tip 2. Cu toate ca prima forma este mai rar intalnita, singurul tratament pentru aceasta este insulina, sub forma de injectii sau pompe cu insulina. Diabetul de tip 1 este insulino-dependent si apare, de regula, inca din copilarie.

Diabetul zaharat de tip 2 este afectiune de care sufera aproape 90% din totalul persoanelor bolnave de diabet. Chiar daca ambele forme constau in incapacitatea pancreasului de a regla nivelul de zahar din sange, in anumite situatii diabetul de tip 2 poate fi tratat cu medicamente, insulina injectabila sau poate fi tinut sub control doar prin regimul alimentar.

2. Un nivel crescut de zahar in sange conduce la malformatii congenitale

Femeile care intentioneaza sa ramana insarcinate si stiu ca sufera de diabet trebuie sa-si tina sub control glicemia cu cel putin 3 luni inainte de instalarea sarcinii. Spre deosebire de o viitoare mama sanatoasa, o femeie care are diabet este de patru ori mai predispusa sa aduca pe lume un copil cu probleme. Malformatiile congenitale sunt efecte din nastere prezente in momentul venirii pe lume a copilului sau in prima perioada de viata a acestuia.

Femeile cu diabet trebuie sa isi faca regulat o analiza specifica denumita HbA1C care masoara cantitatea de glucoza din hemoglobina si arata cat de bine a fost controlat nivelul de zahar in ultimele 120 de zile. Mai multe informatii despre diabetul in sarcina sunt disponibile pe doc.ro.

3. Este necesara verificarea zilnica a fluctuatiilor de zahar din sange

Persoanelel care sufera de diabet zaharat trebuie sa isi verifice zilnic glicemia. Senzorii din piele sunt cei care masoara nivelul de glucoza din lichidul interstitial, lichid ce se afla in jurul celulelor din corp si ofera detalii rapide cu privire la nivelul curent de zahar din sange. Astfel, doar printr-o simpla intepatura in deget, diabeticul poate sa observe daca glicemia sa este crescuta sau ridicata pentru a o trata intr-un mod cat mai eficient.

4. Diferenta dintre hipoglicemie si hiperglicemie

Diabeticii trebuie sa cunoasca diferenta dintre un nivel crescut al glicemiei si unul scazut. In acest sens, hipoglicemia inseamna scaderea concentratiei de glucoza din sange sub 70 mg/dl, sub limita inferioara. Aceasta se manifesta prin dureri de cap, stare de greata, varsaturi, somnolenta, ameteli, confuzie, delir, neliniste, paloare la nivelul fetei, oboseala nejustificata si tensiune arteriala crescuta.

Hiperglicemia este o problema pe termen scurt a pacientului diabetic si inseamna ca in sange exista o cantitate prea mare e glucoza. Principalele simptome ale hiperglcemiei, sa cum pot fi identificate si pe doc.ro, sunt setea excesiva, buzele uscate, urinarea deasa, aparitia dificultatilor de vorbire si un nivel al glicemiei mai mare de 200 mg/dl.

5. Diabetul zaharat provoaca complicatii

In timp, diabetul poate conduce la aparitia unor complicatii microvasculare sau macrovasculare, retinopatie, tulburari renale, infarct, ateroscleroza sau accident vascular cerebral. Aceasta boala provoaca scaderea acuitatii vizuale, conduce la pierderea sensibilitatii, in special la picioare, tulburari neurologice, crampe musculare, infectii bacteriene si fungice, de obicei la nivel cutanat.

Diabetul zaharat este o boala ce poate afecta atat femeile cat si barbatii. In prezent, cercetatorii nu au gasit solutii care sa ajute la prevenirea bolii si nici nu se cunosc exact cauzele aparitiei sale, insa este asociat cu mostenirea genetica si factorii de mediu. Persoanele care sufera de diabet pot trai cu aceasta boala, dar trebuie sa cunoasca aspectele legate de ea si importanta monitorizarii permanente.

