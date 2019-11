Dr Elena Ciuperca, medic primar gastroenterologie Clinica DigestMed

S-a scris mult despre Helicobacter pylori si multi dintre noi am auzit de aceasta bacterie, fie ca am avut probleme noi cu ea sau alte persoane din jurul nostru. Acest articol are ca scop discutarea mai multor mituri si intrebari care se vehiculeaza in legatura cu aceasta bacterie.

In primul rand trebuie spus ca Helicobacter pylori este o bacterie care infecteaza cronic mucoasa stomacului putand produce gastrita, ulcer gastric si duodenal si chiar cancer gastric. Este extrem de raspandita, peste jumatate din populatia globului este infectata cu aceasta bacterie.

Mituri si adevar despre Helicobacter pylori

Mitul 1. Toata lumea are Helicobacter pylori, dar la unii nu se manifesta.

Intr-adevar, cu cat se folosesc teste de acuratete mai mare descoperim ca tot mai multe persoane au Helicobacter pylori. De exemplu sunt persoane cu teste negative din sange si scaun care necesita evaluare endoscopica, iar testul endoscopic este pozitiv. Totusi sunt persoane care au teste negative pentru Helicobacter, inclusiv teste endoscopice.

Este adevarat insa ca nu toata lumea care are infectie cu Helicobacter pylori are simptome. Adesea dobandim infectia cu aceasta bacterie in copilarie, dar simptomele pot aparea in viata de adult sau niciodata.

Mitul 2. Ma doare stomacul, deci am din nou Helicobacter.

Sunt persoane care dupa un tratament pentru bacterie remarca reaparitia durerilor de stomac si sunt convinse ca au din nou Helicobacter.

Trebuie spus ca Helicobacter nu este singura cauza de durere de stomac, de exemplu medicamentele antiinflamatorii si dieta inadecvata pot produce in egala masura simptome similare.

Foto: By decade3d - anatomy online /Shutterstock

In plus, corelatia dintre simptome si afectarea gastrica este imperfecta. Toate persoanele infectate cu Helicobacter pylori dezvolta gastrita cronica, dar putine au simptome. Exista persoane care au ulcere gastrice sau duodenale si care au simptome minime si persoane care au dureri severe dar la evaluarea endoscopica au o gastrita usoara.

Mitul 3. Nu se poate scapa de infectia cu Helicobacter pylori.

Majoritatea tratamentelor folosite impotriva acestei bacterii au sanse de succes de peste 75-85%. Totusi aceasta bacterie nu este atat de usor de tratat.

De ce? In primul rand pentru ca Helicobacter isi dezvolta mecanisme de rezistenta la antibiotic si orice greseala in tratament il poate ajuta sa scape si sa devina rezistent la noi antibiotice. Medicul care trateaza infectia cu Helicobacter pylori trebuie sa fie la curent cu schemele de tratament optime.

Asadar ce trebuie sa stim despre tratamentul acestei bacterii?

1. Tratamentul utilizeaza 2 sau 3 antibiotice simultan sau secvential la care se asociaza medicatie cu efect antisecretor si eventual bismut. Rezistenta la anumite antibiotice dupa un esec al tratamentului cu acestea se apropie de 100%, de aceea NU ar mai trebui folosite in schemele ulterioare. Exceptie fac amoxicilina, tetraciclina si bismutul la care rezistenta este rara. Asadar este o greseala retratarea cu aceeasi schema terapeutica in caz de esec.

2. Nu putem utiliza orice antibiotic in tratamentul impotriva Helicobacter pylori. Sunt doar 5 antibiotice disponibile in tara noastra care actioneaza pe bacterie. Asadar atunci cand primim o schema de tratament trebuie sa o urmam riguros in ciuda efectelor secundare ale antibioticelor cat timp acestea nu sunt severe. Daca nu luam tratamentul corect acesta nu va functiona, bacteria devine rezistenta si este posibil sa nu fie prea multe alte posibilitati de tratament.

3. Tratamentul trebuie administrat atat timp cat a fost recomandat si nu mai putin. In prezent se prefera schemele de tratament de 14 zile.

Din pacate exista si posibilitatea recapatarii bacteriei dupa eradicarea prin tratament avand in vedere numarul mare de persoane infectate. Nu putem sa prevenim acest lucru 100%, dar putem sa scadem riscul prin masuri de igiena (ex : spalarea riguroasa a mainilor inainte de masa sau dupa folosirea toaletei, sa nu bem sau sa mancam din aceleasi recipiente dupa alte persoane, spalarea corecta a vaselor etc).

Mitul 4. Trebuie sa fac endoscopie pentru a vedea daca am bacteria.

Testarea pentru Helicobater nu este niciodata o indicatie pentru efectuarea endoscopiei digestive superioare. Scopul endoscopiei este de a infirma sau confirma o afectiune serioasa a stomacului sau a duodenului cand exista anumiti factori de risc sau simptomele nu raspund la tratament. Este adevarat ca testele endoscopice au cea mai inalta acuratete, dar endoscopia este o investigatie invaziva si asociaza mici riscuri si neplaceri, asadar trebuie efectuata cu indicatie ferma.

Mitul 5: Pot face oricand testul pentru Helicobater pylori.

Acuratetea oricarui test pentru Helicobacter este afectata de tratamentul antibiotic, antisecretor si de administrarea de bismut. De aceea se recomanda ca testele neinvazive (antigen fecal, test respirator) sa fie efectuate la minim o luna de la un tratament antibiotic sau cu bismut si la minim 2 saptamani de la un tratament antisecretor. Daca este necesara evaluarea endoscopica nu oprim sau evitam un tratament antisecretor care este necesar pacientului, dar trebuie sa stim ca poate exista un rezultat fals negativ la testul endoscopic.

Foarte important de stiut este ca dupa un tratament de eradicare nu se evalueaza succesul prin test din sange, intrucat acesta detecteaza doar anticorpii pe care i-a produs sistemul nostru imun si acestia pot persista ani de zile dupa ce bacteria a fost eliminata.

