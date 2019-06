În urma operației de implant dentar, pacienții trebuie să acorde zonei tratate o îngrijire deosebită, pe de o parte pentru că orice intervenție chirugicală necesită un mediu curat pentru a se vindeca în mod corespunzător și, pe de altă parte, deoarece în prima lună implantul dentar se integrează încă în os și țesuturi.

Doamna doctor Mihaela Dan (foto), specialist ortodont în cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, a enumerat cele mai importante lucruri de care trebuie să ținem cont în această perioadă pentru a grăbi vindecarea și a preveni eventuale complicații.

Primele 24 de ore

Pentru o vindecare corespunzătoare a implantului dentar este esențială respectarea cu precizie a tratamentului medicamentos prescris de medic.

“Este posibil să apară un anumit disconfort după procedură, odată cu trecerea anesteziei. Intensitatea acestui disconfort depinde de o serie de factori, inclusiv numărul de implanturi inserate și locul unde au fost ele plasate. Medicamentele antiinflamatorii recomandate de medic vor fi utile în controlul acestui tip de disconfort”, explică doamna doctor.

Până la trecerea efectului anesteziei este recomandat să nu mâncăm sau să bem deoarece limba și obrazul sunt încă amorțite și riscăm să ne mușcăm.

“În plus, în primele 12 ore trebuie să evităm ca lichidele să ajungă în zona implantului și nici nu trebuie clătită gura pentru a nu îndepărta cheagul de sânge ce are rol de vindecare și pentru a nu declanșa o hemoragie. După această periodă, pentru îndepărtarea bacteriilor, cavitatea bucală poate fi clătită ușor cu apă de gură cu clorhexidină (Corsodyl, Parodontax, Eludril etc), dar nu mai mult de 3 săptămâni”, recomandă specialistul ortodont.

Pentru reducerea riscului de umflare a zonei este recomandată aplicarea în primele 24 ore a unor pungi cu gheață învelite în materiale textile, alternând perioadele de 15 minute de aplicare cu perioade de 15 minute de pauză.

Primele zile

Sunt de evitat eforturile fizice intense câteva zile după intervenția chirurgicală.

“Activitatea fizică după intervenția de înserare a implantului dentar poate cauza durere și hemoragie. În plus, este de așteptat ca în primele două zile pacientul să nu poate mânca cum ar face în mod normal, fapt pentru care organismul se va simți mai slăbit decât de obicei. Este recomandat să acordăm corpului timpul necesar pentru a se recupera complet”, recomandă doamna doctor Mihaela Dan.