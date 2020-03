Coronavirusul a venit ca un trăsnet și a panicat extrem de multă lume care nu știe pur și simplu ce trebuie să facă. Fiind vorba de un virus, autoritățile au spus clar ce este de făcut și regulile trebuie respectate de absolut toată lumea.

De ce apare acest sentiment de panică?

Fricile de boală sau de moarte legate de propria persoană sau de o persoană dragă nouă sunt înăuntrul nostru și se manifestă mai evident atunci când apar situații personale sau colective grave. Existau oameni extrem de panicați și speriați pe lângă care treceam zilnic înainte, dar nu îi vedem pentru că eram preocupați de propriile griji.

Când însă se vorbește despre o boală ce se poate transmite foarte repede și poate duce la deces, panica este foarte mare.

Chiar dacă până în acel moment am trecut pe lângă persoane grav bolnave și am uitat să ne spălăm pe mâini după ce am mers cu un mijloc de transport în comun sau am numărat bani cu mâna cu care apoi am mâncat o gogoașă, nu eram conștienți de problemele la care ne expunem.

Regulile elementare de igienă le învățăm încă de la grădiniță, dar le uităm prea repede. În aceste situații, ne dăm seama de cât de multe lucruri facem greșit sau le-am uitat cu desăvârșire.

Foto: By ImageFlow /Shutterstock

Care sunt semnele ce ar trebui să ne dea de gândit?

- frica permanentă că ceva rău ni se poate întâmplă, chiar și după ce respectăm ceea ce ni s-a spus

- senzația de sufocare, de lipsa de aer

- senzația de leșin

- senzația că inima bate foarte tare și că voi face un atac cerebral sau un infarct

- senzația că sufăr de boală gravă și că nimeni nu mă înțelege

- comportamente obsesiv compulsive

- senzația că nimeni și nimic nu mai are importanță sau că nimic nu mai îmi face plăcere

- acutizarea adicțiilor legate de: alcool, droguri, țigări

Ce putem face pentru a scăpa de sentimentul de panică?

În primul rând, să respectăm toate indicațiile autorităților. Dacă sentimentul persistă, trebuie să vorbim cu medicul de familie sau cu un psiholog. Panica exagerată poate fi un semn că aveam deja o suferință de natură emoțională sau, odată cu apariția coronavirusului, pentru prima dată în viață noastră, am declanșat o astfel de afecțiune. Doar după ce vă vede un specialist, se pot oferi indicații cu ce aveți de făcut. Orice discuție, chiar și telefonică cu o persoană de specialitate, vă poate face bine.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution

Mai multe articole de acelasi autor: psihologconstantincornea.ro

Foto fr si main: By Tiwiplusk /Shutterstock