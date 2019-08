de Constantin Cornea, psiholog

Cazurile din ultima vreme au socat opinia publica si au adus, mai mult ca oricand, in lumina reflectoarelor psihopatia. Chiar daca sunt si alte afectiuni psihice grave care pot duce la adevarate drame, astazi vom vorbi despre psihopatie.

Ce inseamna tulburarea de personalitate psihopata?

Psihopatia reprezinta o dereglare mintala sau de personalitate, caracterizata prin lipsa sau capacitatea redusa de a avea remuscari sau sentimente sau afecte fata de cineva sau ceva. Psihopatii reusesc sa intretina doar relatii superficiale, intretinute prin manipulare afectiv-emotionala, pentru ca nu pot avea sentimente sau atasamente afective. Scopul lor este doar acela de a-si atinge scopurile si de a obtine maxim de beneficii, de orice natura, de la victima: relationale, afective, sociale, materiale. De cele mai multe ori, psihopatul vede in toate relatiile pe care le are doar instrumentele prin care el isi poate atinge obiectivele sau scopurile, chiar daca acestea contravin regulilor sociale, moralei sau chiar a intereselor victimei.

Psihopatia are diferite forme de manifestare, dar si diferite grade. Diferentierea se face in functie de gradul de cultura, de educatie sau de cadrul social in care acesta se manifesta. Tendinta generala este de a ne gandi la un psihopat ca la o persoana care ucide sau violeaza alte persoane. Ei bine, acestea pot fi doar anumite manifestari ale psihopatiei, cum pot fi foarte bine manifestari si ale altor boli in afara psihopatiei, cum ar fi schizophrenia sau alte tulburari antisociale.

Cum spuneam, psihopatia se manifesta diferit. Insa elementele de generalitate sunt urmatoarele:

psihopatul nu are si nu simte sentimente sau afecte, insa le poate imita foarte usor daca provine dintr-un mediu cultivat sau daca devine o persoana cultivata. Pentru ca el este reflexia mediului de provenienta sau de manifestare si are aceleasi valori ca acestea.

daca provine dintr-un mediu cultivat sau daca devine o persoana cultivata. Pentru ca el este reflexia mediului de provenienta sau de manifestare si are aceleasi valori ca acestea. neavand sentimente, el vede in orice persoana intalnita doar posibilitatea de a-si atinge propriile scopuri sau obiective. Pe care, de cele mai multe ori, le simte ca si vulnerabilitati ale viitoarei victime. De exemplu: daca simte ca o femeie este slaba sau vulnerabila afectiv, o poate manipula sa se indragosteasca de el pentru a beneficia de partide de sex, de banii ei sau de pozitia ei sociala. De asemenea, daca se angajeaza intr-o firma, cauta cu abnegatie sa vada care sunt persoanele manipulabile pentru a reusi sa ajunga la posturi de conducere, considerandu-se indreptatit sa le primeasca pentru ca, pe fond, psihopatul poate fi narcisist.

De asemenea, daca este influentat de mediu (gasti de cartier) sau de ceea ce vede (comportamente antisociale, abuzive, adictive, in familie) sau citeste (carti politiste cu omoruri) poate descoperi metodele cele mai bune si indivizii cu care se poate asocia pentru a putea: viola, talhari sau abuza pe cineva. Tocmai pentru ca ii place sa fie un personaj principal pe scena vietii lui si a altora, dorindu-si sa iasa in fata cu orice pret.

In concluzie, putem spune ca putem intalni psihopati in posturi cheie din mari companii, in politica, in sport, in medicina sau in postura unor criminali sau violatori. Diferenta o consta tocmai in obiectivele pe care si le propune un psihopat. Daca este medic, avocat sau profesor, isi va dori sa obtina un post de conducere. Daca face parte dintr-o gasca de cartier, va fi inclinat sa faca acte antisociale. Exista insa si psihopati care pot intruni ambele elemente sociale. Astfel, putem descoperi un psihopat care ocupa un post inalt in societate, dar face parte si dintr-o retea internationala de traficanti de droguri, carne vie, sau caruia ii place sa faca sex cu minori sau sa maltrateze alte persoane.

Ce mai trebuie subliniat este faptul ca psihopatii incearca sa ajunga la cele mai bune posturi sau sa faca crima perfecta. Insa si la ei, ca si la restul oamenilor, diferenta se face, asa cum am subliniat si mai sus, in functie de gradul de inteligenta, de cultura, de educatie, de perspectiva sociala. Un psihopat dintr-un satuc cu 10 familii se va comporta diferit fata de unul dintr-o mare capitala, diferenta facand-o tocmai mediul in care isi desfasoara acesta viata.

Cum se comporta un psihopat?

Din nou revin, difera de la individ la individ, in functie de gradul de cultura si de mediul in care isi traieste viata. Insa comportamentul caracteristic lor consta in a tese o plasa in jurul victimei, urmand sa ii suga acesteia orice urma de demnitate, stima de sine, energie. Sau creand un plan diabolic prin care poate ajunge in posturile importante dintr-o societate sau firma.

In general ei pot avea urmatoarele insusiri:

Mincinos. Povestile pe care el le spune, despre el sau despre ceilalti, nu sunt decat fabulatii ce cuprind doar crampeie de adevar astfel incat sa dea senzatia unei povesti credibile. Psihopatii mint cu nerusinare pentru ca nu simt rusinea si pentru ca, asa considera ei, doar astfel isi pot ameti viitoarele victime pentru a-si atinge scopurile.

El are intotdeauna dreptate. Psihopatul nu suporta sa fie contrazis, considera ca le stie pe toate si in cazul in care il prinzi cu o minciuna, nu recunoaste nici in ruptul capului. Uneori poate deveni si agresiv daca isi da seama ca descoperirea ta ii poate afecta interesele.

