O cercetare realizată la Universitatea Northwestern a analizat datele provenite de la 1,5 milioane de respondenți și arată că există cel puțin 4 tipuri de personalitate - Obișnuit, Rezervat, Centrat pe sine sau Model de urmat. Această nouă categorisire provoacă paradigmele deja existente din psihologie.

Autorii cercetarii sunt Martin Gerlach , Beatrice Farb , William Revelle, and Luís A. Nunes Amaral iar aceștia susțin că datorită numărului de respondenți, rezultatele au o precizie foarte mare.

„Un studiu cu o bază de date atât de mare nu ar fi fost posibil până la apariția Internetului și acest lucru este grozav”, a spus A. Nunes Amaral, unul dintre autori. „Aceste date arată densități foarte mari ale unor anumite tipuri de personalități, explică și William Revelle”, care este specialist în teoria, cercetarea și măsurarea tipurilor de personalitate.

Chestionarele au fost distribuite online voluntarilor interesați să afle mai multe despre ei înșiși. Fiecare a trebuit să completeze 4 chestionare ce conțineau între 44 și 300 de întrebări, structura bazată pe Modelul Big 5 care a fost dezvoltată în ultimele decade de către cercetătorii în psihologie.

După ce datele au fost strânse, cercetătorii au folosit algoritmi standard pentru a identifica șabloane comportamentale.

Conform Modelului Big 5, există 5 trăsături de personalitate acceptate de către psihologi din întreaga lume. Cele cinci mari trăsături de personalitate, evaluate prin testul Big Five, cunoscute și sub numele de modelul celor cinci factori, este una din cele mai cunoscute metode de evaluare a personalității. Cei cinci factori descriși sunt deschiderea spre experiență, conștiinciozitatea, extraversia, agreabilitatea și neuroticismul. (Info via www.cabinetpsihoterapie.com.ro) Astfel, pentru a determina cele 4 noi tipuri de categorii de personalitate, au fost avuți în vedere cei 5 factori și reprezintă diferite combinații între aceste trăsături:

Deschiderea spre experiența se referă la aprecierea artei, emoții, aventură, idei neobișnuite, curiozitate și varietatea experienței. Deschiderea reflectă gradul de curiozitate intelectuală, creativitatea și preferința persoanei pentru nou. De asemenea descrie măsură în care individul este imaginativ sau independent și preferă o varietate de activități, comparativ cu activitățile de rutină. O deschidere mare spre experiența poate fi de asemenea un indicator al impredictibilității și lipsei de concentrare. Persoanele cu scor mare la acest factor căută experiențe intense, euforice, cum sunt parașutismul, jocurile de noroc, etc. Din contră, persoanele cu scor scăzut la factorul deschidere spre experiență sunt pragmatice, uneori chiar dogmatice și cu idei fixe.

Conștiinciozitatea este tendința de a fi organizat și responsabil, de a te putea auto-disciplină, de a dori să achiziționezi cât mai multe și de a prefera lucrurile planificate în detrimentul celor spontane. Un grad mare de conștiinciozitate este adesea perceput ca încăpățânare și obsesie. Cei cu scor scăzut la factorul conștiinciozitate au tendința de a fi flexibili și spontani, dar pot fi percepuți ca nefiind de încredere.

Extraversia este energia, emoțiile pozitive, asertivitatea, sociabilitatea și tendința de a căuta stimularea în compania altora. Extraversia crescută este adesea percepută ca un comportament de atragere a atenției sau dominator. Extraversia scăzută produce o personalitate rezervată, reflectivă, care poate fi percepută ca fiind absorbită de sine.

Agreabilitatea este tendința de compasiune și de cooperare, comparativ cu suspiciunea și anatagonismul față de ceilalți. Este de asemenea o măsură a gradului în care persoana este dispusă să îi ajute pe ceilalți. Agreabilitatea crescută este adesea văzută ca naivitate sau ca temperament submisiv. Persoanele cu agreabilitate scăzută sunt adesea competitive, putând fi percepute ca certărețe.

Neuroticismul este tendința de a simți emoții negative cu ușurință, ca de exemplu furie, anxietate, depresie și vulnerabilitate. Neuroticismul se referă de asemenea la gradul de stabilitate emoțională și control al impulsurilor. (Descrierea celor 5 factori - www.cabinetpsihoterapie.com.ro)

Având în vedere acest model, cercetătorii de la Universitatea Northwestern au analizat datele provenite de la 1,5 milioane de oameni care au făcut testul de personalitate online și au calculat scorurile lor la aceste cinci trăsături de personalitate.

Ei au identificat astfel, 4 tipuri dominante de personalitate: Obișnuit, Rezervat, Centrat pe sine sau Model de urmat

Obișnuit: Oamenii care fac parte din această categorie au un nivel ridicat de neuroticism și extroversie. Nu prea sunt deschiși la idei noi (deschiderea spre experiență). „M-aș aștepta ca o persoană tipică să se înscrie în acest cluster”, spune Martin Gerlach , unul dintre autorii studiului. Există un procent mai mare de femei în acest grup, decât bărbați.

