Comunicat de presă

Peste 80% dintre furnizorii Sezamo sunt producători români, iar dintre aceștia, 30% sunt mici producători locali. Astfel că nu e de mirare că, în topul celor mai vândute produse, ceapa verde românească își menține și în acest an locul fruntaș, urmată de pătrunjel verde românesc și apă plată pentru copii.

Valoarea medie a unui coș de cumpărături este de 4 ori mai mare decât valoarea coșului mediu dintr-un supermarket fizic, iar cea mai mare comandă din ultimele 12 luni a depășit 7.000 de lei. Cel mai fidel client a plasat în ultimul an peste 250 de comenzi, adică o medie de peste 20 de comenzi pe lună, iar cea mai populară categorie de produse a fost cea de Fructe și Legume.

„În acești doi ani pe piața din România, Sezamo a demonstrat că există o altă modalitate de a face cumpărături: rapidă, eficientă și responsabilă față de mediu. Ne-am dublat activitatea, am crescut constant nivelul serviciilor și ne-am asigurat că fiecare client are acces la produse de calitate superioară, livrate direct la ușă în două ore. Clienții noștri au câștigat în ultimul an peste un milion de ore, pe care sa le petreacă alături de cei dragi. Suntem mândri de impactul pe care îl avem, nu doar asupra obiceiurilor de consum, ci și asupra comunității și mediului”, a declarat Magda Costache, CEO interimar Sezamo.

Impact pozitiv asupra mediului și comunității

Sezamo se implică activ în reducerea emisiilor de carbon, flota sa de vehicule electrice parcurgând în ultimul an peste 4 milioane de kilometri fără emisii, care au salvat aproximativ 400 de tone de CO2, comparativ cu vehiculele pe benzină. Adică echivalentul a aproape 864 de drumuri dus-întors București - Paris.

De asemenea, Sezamo a rămas fidel misiunii sale de a lupta împotriva risipei alimentare și a salvat prin intermediul clienților săi alimente în valoare de peste 5,8 milioane RON.

Operatorii exclusiv umani ai serviciului Customer Care au procesat în ultimul an aproape 100.000 de emailuri și au gestionat peste 9.000 de chat-uri online. În plus, operatorii au preluat peste 123.000 de apeluri telefonice, cu o durată medie de aproximativ 2 minute și 39 de secunde. Timpul este prețios, așa că durata de așteptare pentru preluarea apelului este de doar 7 secunde.

Nivelul de satisfacție a clienților este remarcabil, cu un scor NPS de 89 și un rating de satisfacție generală (CSAT) de 98%. Curierii Sezamo primesc aprecieri pozitive în 99% din cazuri, iar comenzile sunt evaluate pozitiv de 95% dintre clienți, cu un rating mediu de 4,93 din 5 pentru curieri și 4,77 din 5 pentru comenzi.

Noua campanie Sezamo: "Nu sta la coadă! Prospețimea la un click distanță"

Fidel misiunii sale, Sezamo a lansat o nouă campanie sub sloganul „Nu sta la coadă! Prospețimea la un click distanță”, care pune accentul pe prospețimea extraordinară a produselor livrate direct de la fermieri la ușa clientului, eliminând etapele lanțului tradițional de aprovizionare. Sub conceptul de „from-farm-to-table”, Sezamo livrează produsele de la producătorii din împrejurimile Bucureștiului, în mai puțin de 7 ore de la recoltare.

„Cea mai proaspătă mâncare? Direct de la ferme, exact ca pe vremurile bunicilor! Imediat după ce sunt recoltate, produsele trec prin verificarea noastră de calitate și apoi sunt livrate direct la ușile clienților. În 2 - 3 ore, produsele ajung proaspete și pline de savoare. Iar dacă nu sunt 100% mulțumiți, clienții își primesc banii înapoi, rapid și simplu”, a declarat Michael Kaiser, director comercial Sezamo.

Ca parte a acestei campanii, Sezamo va oferi produse de fermă la prețurile produselor obișnuite tip supermarket, în fiecare săptămână, până la finalul lunii octombrie, pentru a încuraja clienții să descopere diferența de gust și calitate.

Implicare în comunitate

Sezamo rămâne dedicat sprijinirii comunității, colaborând cu ONG-uri precum Casa Ioana, Fabrica de Daruri și Institutul de Fapte Bune, iar cu ocazia aniversării de doi ani, sâmbătă, 19 octombrie, Sezamo începe un nou parteneriat, cu Asociația "Taxiul cu Bomboane".

Supermarketul online a fost alături de comunitate și în clipele în care natura a produs dezastre: în timpul inundațiilor tragice din județul Galați, Sezamo s-a mobilizat și a donat 2,7 tone de alimente și apă pentru a-i ajuta pe sinistrați și pe voluntari.

Sezamo este un real one-stop-shop, o comandă la supermarketul online înlocuind până la 8 drumuri în oraș, la farmacie, măcelărie, băcănie, patiserie, piață, pescărie, pet shop și magazin cu produse pentru diete speciale.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 15.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m2 situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.