Colectiile ei sunt recunoscute deja pentru tonurile neutre, versatilitate si eleganta, piesele vestimentare fiind usor de asortat in orice tinuta.

Tricotajele revin in garderoba! Iar imprimeurile in carouri de tip argyle sunt din nou in tendinte, aduse in atentie de stilul retro "grandpa core". Asadar, puloverele clasice sau cele cu guler inalt, calduroase si confortabile, usor de asortat cu o fusta din satin, sunt si ele alegeri potrivite pentru toamna. Paula recomanda o abordare sic a acestui stil si asorteaza puloverul supradimensionat cu imprimeu argyle cu o fusta mini si cizme din velur pana la genunchi. Tricotajele texturate si puloverele sunt perfecte pentru a fi purtate si in combinatii suprapuse pentru un plus de efect.

Pentru tinutele de ocazie sau petrecere, stilul este unul discret, paietele fiind inlocuite de tesaturi din satin si croieli potrivite pentru orice silueta. Indiferent de lungime, rochiile din colectie pot fi usor asortate cu pantofi stiletto sau cizme, iar pentru un look complet, accesoriile sunt cele care fac diferenta: cercei aurii, aparatori calduroase pentru urechi, manusi si fulare sau sepcile in stilul baker boy.

Colectia Primark present Paula Echevarría este deja disponibila in magazinele din Bucuresti - ParkLake Shopping Center si AFI Cotroceni - si in Timisoara - Iulius Town.