Juicy Couture - marea revenire a unui brand glamour iconic

Comunicat de presa

Un brand care a devenit un simbol al primului deceniu al secolului XXI. Iubit de celebritati, ales de stilisti, protagonist al emisiunilor de televiziune si reality-show-uri. Ani mai tarziu, datorita interesului influencerilor si al celor care stabilesc tendinte, a revenit in top, iar treningurile de cult din gama sa (si nu numai!) pot fi gasite acum la MODIVO.

Legenda Y2K

Juicy Couture a fost fondat chiar la sfarsitul anilor 1990, dand mileniului ce urma sa vina un aspect cu totul nou. A devenit imediat faimos pentru treningurile sale din velur, care au ajuns foarte repede o obsesie colectiva. Celebritati precum Paris Hilton si Jennifer Lopez, icoanele de stil ale anilor 2000, le-au ravnit, de asemenea, si au creat tendinta pentru seturi casual din velur pentru tinutele de zi cu zi si festive.

In prezent, moda este martora unei reinterpretari a tuturor tendintelor de la inceputul anilor 2000 si, odata cu aceasta, marca Juicy Couture incepe sa se bucure de o renastere a popularitatii. Datorita retelelor de socializare si a calatoriilor sentimentale in timp, treningurile de velur ale brandului american castiga din nou teren. Brandul cu sediul in Los Angeles a jucat un rol important in acest sens, dupa ce a lansat o noua versiune a treningului sau iconic in urma cu doi ani, de data aceasta in tesatura reciclata si cu un logo reimprospatat.

Juicy Couture la MODIVO

Profitand de tendintele de moda ale anului 2000 care sunt inca explorate, de fascinatia tot mai mare pentru ideea de athleisure si de stilul power casual din ce in ce mai popular, Juicy Couture ofera o noua gama adaptata la asteptarile celor mai infocati fani ai sai. Propunerile brandului american, care pot fi gasite deja la MODIVO, reprezinta o sectiune transversala a celor mai caracteristice articole de imbracaminte ale marcii. Pe langa iconicul trening de velur, pe care marca l-a reinventat in toate modurile, jucandu-se cu croiala si culoarea, noua colectie cuprinde si explorari mai avansate in materie de moda.

Printre acestea se numara topuri si rochii din tesaturi subtiri, cu estetica tipica milenialilor, bluze din material semitransparent legate in talie, rochii fara bretele cu o inscriptie decorativa, fuste mini plisate à la majorete, pantaloni scurti cargo sau crop topuri fara bretele. Toate acestea, bineinteles, in culorile pastelate tipice si recognoscibile ale brandului: roz pudrat, albastru deschis, verde strugure si bej nisip. Fanii unei palete de culori mai discrete vor fi cu siguranta interesati de hainele in alb, negru sau maro clasic.

Juicy Couture la MODIVO reprezinta o intoarcere la o perioada in care moda era indrazneata si luxul era la indemana. Este, de asemenea, un omagiu adus anilor 2000 de neuitat, pe care ii putem sarbatori acum intr-un mod modern. Noutatile Juicy, precum si produsele iconice din gama brandului american pot fi gasite deja pe modivo.ro, in aplicatia MODIVO si in magazinele fizice.