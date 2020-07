Comunicat de presă

DEPLIN, brandul românesc de cosmetice naturale realizate manual din ingrediente BIO, a ajuns în etapa finală a competiției internaționale Free From Skincare 2020, premiile oferite celor mai performante produse cosmetice naturale.

Produsul DEPLIN care s-a făcut remarcat la categoria ”Problem Skin” este unguentul realizat din plante medicinale macerate timp de 4 săptămâni în ulei de măsline BIO. Reparator, regenerant și calmant, Unguentul 11 plante ameliorează simptomele cauzate de psoriazis, dermatită, acnee, arsuri sau înțepături de insecte și este recomandat pentru a fi aplicat zilnic sau ori de câte ori este nevoie, pe pielea deteriorată, afectată de leziuni.

Cele pe lângă cele 11 plante recunoscute pentru calitățile lor vindecătoare - tătăneasă, gălbenele, rostopască, salvie, coada șoricelului, mentă, trandafir, drăgaică, sulfină, pătlagină și păpădie, unguentul conține și extract de mușețel, de arnică, rozmarin, ulei esențial de lavandă și ceară de albine. Lista completă de ingrediente și beneficii poate fi găsită AICI.

După o primă etapă de analiză de către organizatorii Free From Skincare Awards, Unguentul 11 plante de la DEPLIN a trecut în a doua etapă de evaluare, care a presupus includerea acestuia în rutina zilnică de îngrijire a patru persoane selectate dintr-un panel de peste 100. Toți cei patru aveau piele sensibilă sau cu probleme, alergii sau intoleranțe. După o lună de testare a produsului, aceștia au completat formulare de evaluare amănunțite și au acordat un scor favorabil unguentului pentru piele sensibilă de la DEPLIN.

Una din calitățile esențiale ale cosmeticelor ajunse în etapa finală Free From Skincare 2020 este conformitatea, transparența și claritatea în procesul de etichetare. Informațiile de pe eticheta produselor sunt vitale pentru consumatorii cu orice fel de sensibilitate sau care evită anumite ingrediente datorită preocupărilor etice, de mediu sau de sănătate.

Ajuns în etapa finală a competiției, unguentul DEPLIN va fi analizat de un juriu format din experți în îngrijirea pielii, specialiști alergologi, editori și bloggeri de beauty, precum și reprezentanți ai brandurilor consacrate din industria cosmeticelor. Aceștia vor evalua calități precum gradul de inovație și de originalitate, formula cosmetică, identitatea vizuală a brandului sau raportul calitate-preț. Câștigătorii competiției vor fi anunțați la finalul lunii iulie.

”Cred foarte mult în beneficiile acestui unguent care nu contenește să mă surprindă cu fiecare mărturie primită de la persoanele cărora le-a ameliorat sau vindecat diverse probleme ale pielii. Natura nu contenește să ne surprindă. Îmi doresc foarte mult ca Unguentul 11 plante să ajungă în cât mai multe familii, acesta putând fi folosit și de către copii. Tocmai de aceea, prețul este unul accesibil, raportat la calitatea ingredientelor și procesul laborios de fabricare manuală”, Gabriela Oprescu, fondatoarea DEPLIN.

Ajunse la a 9-a ediție în 2020, premiile anuale Free From Skin Care răsplătesc și încurajează producătorii de cosmetice naturale, fără ingrediente recunoscute drept pericol pentru sănătate sau factor agravant al unor afecțiuni dermatologice preexistente, precum și de componente pe care consumatorii cu preocupări etice sau de mediu doresc să le evite. Free From Skin Care Awards fac parte dintr-o familie de premii care include Free From Food și Free From Eating Out Awards.

Despre DEPLIN

Cosmeticele DEPLIN sunt create manual din ingrediente organice certificate Ecocert, atent selecționate și foarte puțin prelucrate, cu scopul de a păstra cât mai multe din beneficiile naturale.

”Am fost mereu convinsă de importanța conținutului produselor cosmetice și am hotărât să îmi concentrez atenția asupra studiului plantelor și ingredientelor naturale. Am urmat cursuri teoretice și practice la Universitatea de Farmacie din Barcelona, unde am studiat proprietățile plantelor și beneficiile lor asupra pielii. Ca inginer chimist, am preluat aceste cunoștințe pentru a le îmbogăți cu tradiția de laborator”, Gabriela Oprescu, fondatoarea DEPLIN.

DEPLIN respectă principiile chimiei verzi, astfel că întreg procesul de producție este nepoluant, cu consum minim de resurse neregenerabile.