Comunicat de presa

Redă luminozitatea tenului pentru a întâmpina vara cu o strălucire naturală

Odată cu venirea căldurii, tenul are tendința de a se îngrășa mai repede, însă are nevoie de o curățare blândă, care să îi pună în evidență strălucirea naturală. Pentru a-i păstra luminozitatea și a preveni încărcarea lui, ideale sunt produsele cu o textură ușoară, care curăță delicat pielea fără să o irite, dar în același timp îndepărtează eficient sebumul, celulele moarte și impuritățile care astupă porii. Gelul exfoliant elmiplant Skin Control conține lemongrass și micro-particule de bambus 100% naturale, care mențin aspectul sănătos al pielii, reduc imperfecțiunile, minimizează porii și reglează secreția de sebum. Totodată, este îmbogățit cu argilă albă, care îndepărtează delicat impuritățile, fără să deshidrateze pielea.

Dacă ai pielea uscată, dă un refresh tenului tău cu loțiunea micelară elmiplant Skin Moisture, concepută special pentru față, zona sensibilă din jurul ochilor și buze, ce conține prebiotice și șofran 100% natural din surse sustenabile. Perfectă pentru tenul uscat și sensibil, minimizează riscul apariției oricărei reacții alergice, oferindu-ți o senzație minunată de confort și hidratare.

Pielea hidratată arată mai bine în orice ținută

Ai observat cu siguranță faptul că pielea hidratată arată mai netedă și mai fermă, prin urmare e timpul să adaugi în rutina ta de îngrijire ingrediente care te ajută să îi redai aspectul sănătos, pentru a arăta fabulos în ținutele tale vara asta. Loțiunea de corp elmiplant Supreme Hyaluronic are o formulă inedită și o textură plăcută, cremoasă, care ajută la refacerea pielii uscate, lăsând-o fină și catifelată la atingere. Componenta principală, acidul hialuronic, îmbunătățește fermitatea și elasticitatea pielii, iar rezultatele sunt vizibile imediat.

Și călcâiele tale au nevoie de extra îngrijire, înainte de a le expune în încălțămintea de vară. Încearcă crema hidratantă pentru călcâie elmiplant smooth feet cu unt de avocado și peppermint, ingrediente recunoscute pentru proprietățile lor emoliente. Dacă pielea ta este foarte uscată, crema reparatoare pentru călcâie crăpate elmiplant smooth feet ce conține unt de shea și peppermint te va ajuta cu siguranță să te bucuri de o piele frumoasă, îmbunătățindu-i vizibil aspectul.

Make-up natural, care lasă pielea să respire

Less is more, iar această regulă se aplică și în cazul machiajului, în special vara când pielea are nevoie să respire. E de ajuns să acoperi doar micile imperfecțiuni și să adaugi un strop de strălucire folosind o cremă colorată, care ajută la uniformizarea nuanței tenului.

Crema CC elmiplant Skin Moisture îți oferă o îngrijire avansată a pielii într-un singur produs, pentru un ten cu un aspect perfect. Acoperă imperfecțiunile, precum pete, cearcăne și riduri fine și conferă pielii hidratarea optimă și protecția de care are nevoie. Datorită formulei sale lejere, pătrunde rapid în piele și îi oferă un aspect radiant, perfect pentru vară, punându-i în evidență tonul său natural. În plus, conține SPF 20, care protejează pielea de razele UV și de îmbătrânirea prematură.

Vara asta pielea ta va arăta fabulos cu elmiplant!

