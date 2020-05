Comunicat de presa

LONCOLOR anunta parteneriatul de imagine cu Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2020. Roxen devine brand ambassador al gamei LONCOLOR EXPERT HEMPStyle pentru urmatorii 3 ani. Roxen este un artist complex, cu o voce unica si profunda, versurile ei creeaza un univers in care totul pare a fi permis, in deplina armonie cu sloganul gamei noastre: Culori de vis permis.

LONCOLOR EXPERT HEMPstyle aduce pe piata o noutate - extractele hidrolizate din seminte de cânepa si proteinele din orez – o compozitie care actioneaza ca inlocuitor pentru cheratina animala, imbunatatind rezistenta parului si oferindu-i o elasticitate remarcabila. Alaturi de acestea, uleiul de jojoba contine Omega-6 si Omega-9, acizi grasi nesaturati care produc un efect antioxidant si protejeaza scalpul de radicalii liberi. Fiind similar din punct de vedere chimic cu sebumul uman, uleiul de jojoba are efect emolient si nutritiv.

Aceasta formula inovatoare ofera parului mai multe beneficii, chiar in timpul colorarii: elasticitate si textura fina, colorare pefecta si durabila, acoperire eficienta a firelor albe. Gama cuprinde 17 nuante vibrante si stralucitoare si o masca pentru par vopsit.

Noua gama LONCOLOR EXPERT HEMPstyle, destinata colorarii permanente a parului - cu extracte de seminte de cânepa (Cannabis Sativa), proteine din orez si ulei de jojoba - lansata de brandul românesc LONCOLOR, a primit titlul Votat Produsul Anului 2020, la categoria vopsea pentru par.

In perioada mai – iunie 2020 pentru gama LONCOLOR EXPERT HEMPstyle va fi disponibila in magazine o oferta promotionala de tip 1+1.

„Cu fiecare produs pe care il lansam pe piata ne dorim sa satisfacem cele mai exigente cerinte ale celor care aleg an de an LONCOLOR si sa venim cu propuneri atragatoare in fata celor care nu au facut-o pâna acum. Datorita lor suntem un brand longeviv, si primul in categoria „vopsea pentru par” ca volum de vânzari. Prin gama LONCOLOR EXPERT HEMPstyle ne-am dorit sa le oferim clientelor o experienta inedita a vopsitului acasa, o vopsea pentru par cu formula inovatoare care sa transforme in realitate visul unei culori perfecte acasa. Gama LONCOLOR EXPERT HEMPstyle cuprinde 17 nuante intense, 17 culori de vis permis. Este deja al doilea titlu „Votat Produsul Anului” pe care il câstigam, marturie a faptului ca reusim sa surprindem placut consumatorii.” - a punctat Alina Pescaru, Manager Comunicare LONCOLOR

In anul 2017, LONCOLOR a primit titlul „Votat Produsul Anului” pentru LONCOLOR EXPERT Oil Fusion, prima vopsea pentru par imbogatita cu o doza de patru uleiuri 100% naturale, care se adauga in timpul prepararii amestecului colorant, pentru o experienta de colorare cu adevarat uimitoare.

Votat Produsul Anului in categoria Vopsea de par.

Studiu realizat online, de Exact Business Solutions pe 30 de categorii.

In categoria “Vopsea de par“ esantionul a fost de 504 respondenti, femei, 18-65 ani, din mediul urban, utilizatori de internet. Eroarea maxima de esantionare este +/- 4.4%. Studiul a avut loc in perioada 06.03.2020 – 09.04.2020. Criteriile de selectie au fost: inovatie, atractivitate, intentie de cumparare. Produsul câstigator a fost votat de catre consumatori dintre produse comparate in categorie. Detalii pe www.produsulanului.com