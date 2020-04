Comunicat de presa

Baneasa Shopping City continua implicarea in lupta pandemiei COVID-19 in Romania si lanseaza initiativa „Impreuna facem un pas pentru viitor” prin care isi invita comunitatea sa doneze 2 euro prin SMS la numarul 8826 catre asociatia Daruieste Viata

Pentru a limita efectele noului tip de coronavirus pe plan local, Baneasa Shopping City se alatura initiativei asociatiei Daruieste Viata si doneaza suma de 50.000 de euro pentru achizitionarea de echipamente speciale de protectie si aparatura medicala indispensabile in asigurarea unei ingrijiri complexe a persoanelor afectate: aparate de ventilatie, instrumente medicale dar si echipamente de protectie pentru personalul medical din prima linie: combinezoane, manusi sterile, masti, ochelari de protectie si dezinfectanti.

In acelasi timp, Baneasa Shopping City isi indeamna clientii sa fie solidari si ii invita sa sprijine lupta impotriva COVID-19 si sa doneze online pe www.daruiesteviata.ro sau prin SMS la numarul scurt 8826 (2 euro donatie unica, doar pe teritoriul Romaniei) catre asociatia Daruieste Viata.

„Ne aflam intr-un moment in care actiunile noastre trebuie sa faca parte dintr-un efort comun de a lupta impotriva COVID-19 si de a fi alaturi de sistemul medical romanesc iar pe aceasta cale tin sa multumesc tuturor celor care astazi muncesc pentru binele celorlalti. Donatia noastra, asemenea deciziei voluntare de suspendare temporara a activitatii comerciale, este un gest prin care vrem sa ne exprimam solidaritatea si responsabilitatea fata de comunitatea din care facem si noi parte. Acum, mai mult decat niciodata, trebuie sa ne unim fortele si, in numele sigurantei, sa actionam pentru a ajuta spitalele si toate cadrele medicale din prima linie care ii trateaza pe cei care au cea mai mare nevoie. Speram ca atitudinea noastra sa aiba ecou si in randul partenerilor nostri si impreuna sa crestem numarul donatiilor.” a declarat Arthur Popa, CEO Baneasa Shopping City.

Asociatia Daruieste Viata a decis ca toate donatiile primite incepand cu 11 martie 2020 sa fie redirectionate catre sprijinirea spitalelor si a cadrelor medicale pentru a avea resursele necesare de a-i trata pe toti cei afectati de noul coronavirus COVID-19. Asociatia face in acest moment achizitii de echipamente de protectie, materiale si aparatura medicala necesara pentru a fi donate catre spitale.

„In acest moment, spitalele din Romania au nevoie de tot sprijinul pe care il putem oferi. Sunem doar cu cateva saptamani in urma fata de tari ca Italia, Spania si Franta. Putem sa le ajutam individual, stand acasa si respectand indicatiile de carantina si izolare si, impreuna, oferindu-le echipamentele si intrumentele de care au nevoie pentru a salva vieti. Cred ca doar impreuna vom reusi sa trecem peste aceasta pandemie, fiind responsabili si solidari.” a declarat Carmen Uscatu, fondatoarea asociatiei Daruieste Viata.

Actiunile de CSR ale Baneasa Shopping City stau sub mesajul Together for Tomorrow si sub viziunea ca succesul oricarei initiative indreptate spre beneficiul comunitatilor este reprezentat de munca in echipa, de sentimentul de solidaritate creat si o cat mai larga participare, atat a oamenilor, cat si a brandurilor. Prin campaniile de responsabilitate sociala desfasurate, Baneasa Shopping City isi doreste sa contribuie la construirea unui viitor sigur si sustenabil.

Pentru mai multe detalii referitoare la campanie, puteti accesa pagina www.baneasa.ro