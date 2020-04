Comunicat de presa

Sphera Franchise Group anunta o donatie de 100.000 de euro catre organizatia Crucea Rosie Romana, in vederea achizitionarii de echipament medical constand in ventilatoare pentru pacientii diagnosticati pozitiv si echipament de protectie pentru cadrele medicale din sectorul public, necesare in contextul amenintarii virusului COVID 19, in Romania.

Donatia are ca scop achizitionarea imediata a resurselor critic necesare pentru comunitatea medicala. Echipamentul va fi folosit ca masura de siguranta pentru cadrele medicale si in vederea tratamentului pacientilor diagnosticati cu COVID 19.

Aceste masuri vin sa sustina initiativele Crucii Rosii Romane in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, in Romania.

In plus, Sphera Franchise Group a decis sa asigure zilnic masa pentru o parte dintre angajatii Directiei de Sanatate Publica din Bucuresti, prin intermediul brandurilor KFC si Pizza Hut. Totodata, in perioada 1-16 aprilie, zilnic, Grupul va oferi produse KFC si Pizza Hut personalului medical din cadrul Institutului National de Boli Infectioase – "Prof. Dr. Matei Bals". Prin urmare, compania cauta sa ofere suport persoanelor aflate in prima linie in contextul situatiei actuale, pe toata durata instituirii starii de urgenta.

De asemenea, in urma inchiderii majoritatii restaurantelor din portofoliu, Sphera Franchise Group a decis redirectionarea unei cantitati din materialele alimentare din stoc catre diferite organizatii din Bucuresti si din tara care sustin persoanele ce provin din medii dezavantajate. In vremuri dificile, este necesar ca atentia sa fie indreptata si catre aceste categorii vulnerabile care sunt supuse contaminarii cu virusul, nu au sustinere si carora le lipsesc nevoile de baza, printre care si mancarea.

Pana in prezent, Sphera a donat produse alimentare in valoare de peste 38.000 de euro catre urmatoarele ONG-uri: Caritas Bucuresti, Organizatia Umanitara Concordia, SOS Satele Copiilor, Organizatia Touch Romania - Centrul maternal “Casa Agar”, Bucuria Darului Brasov, Parohia Sfanta Elena, proiectul Oamenii Strazii, Federatia Caritas Timisoara.

“Este momentul in care trebuie sa ne unim fortele pentru a sustine sistemul de sanatate si comunitatile in contextul pandemiei de coronavirus. Chiar daca, la nivel de business, trecem printr-o perioada plina de provocari prin inchiderea multor restaurante din portofoliul Grupului, ne propunem sa contribuim cu toate mijloacele pe care le avem la dispozitie. Suntem increzatori ca organizatiile cu care colaboram au masurile si cunostintele necesare sa foloseasca cel mai eficient suportul venit din partea noastra. Avand in vedere continuarea activitatii pentru o parte dintre restaurantele KFC si Pizza Hut prin sistemul de livrare, am luat toate masurile necesare pentru a intari si spori masurile si procedurile de siguranta deja existente in cadrul unitatilor pe care le detinem. Scopul nostru este acela de a proteja angajatii si consumatorii astfel incat acestia sa aiba acces la produse de calitate pentru livrarea la domiciliu, asa cum recomanda autoritatile pentru moment”, declara Georgios ARGENTOPOULOS, Chief Executive Officer Sphera Franchise Group