Comunicat de presa

In perioada 15-24 mai, micii artisti cu varste intre 3 si 12 ani vor avea sansa sa admire creatia marilor pictori romani Gheorghe Petrascu si Sabin Balasa, sa se bucure de instalatii de arta interactive si sa-si dezvolte creativitatea in cadrul a numeroase ateliere. Cea de-a 7-a editie Art Safari, eveniment aflat sub patronajul Primariei Municipiului Bucuresti are loc in Palatul Pinacotecii din centrul istoric al Capitalei.

„Art Safari Kids cuprinde ateliere zilnice de creatie pentru toata familia, ateliere de pictura dedicate pictorilor romani, ateliere de banda desenata cu supereroi, ilustratie in acuarela, modelaj in lut, pictura pe sticla, colaj, ceramica, toate activitatile fiind adaptate in functie de varsta copiilor. Pe langa atelierele de creatie, copiii vor beneficia si de tururi ghidate gratuite in cadrul Art Safari, pe un traseu redesenat pentru ei. Art Safari Kids este o componenta vitala in cadrul Art Safari Bucuresti – crestem aici viitoare generatii iubitoare de arta. Ne bucuram ca reusim sa le captam atentia – de la an la an, micii vizitatori care ne trec pragul sunt tot mai multi, iar Pavilionul de arta Bucuresti, eveniment sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti, a oferit tururi ghidate unui numar de peste 7.000 de copii” - Ioana Ciocan, Director General al Pavilionului de Arta Bucuresti - Art Safari.

10 zile pline de arta in centrul istoric al Capitalei

Palatul Pinacotecii, in care va avea loc Art Safari, este o cladire emblematica pentru strada Lipscani, care a fost construit intre anii 1882-1889. Colectia Pinacotecii Bucurestiului insumeaza peste 2500 de lucrari de pictura romaneasca, 402 lucrari de sculptura si peste 2000 de lucrari de grafica.

Anul acesta, Art Safari Bucuresti va oferi in premiera nationala o expozitie Guerrilla Girls (SUA), grup celebru a carui arta a facut inconjurul lumii. Printre noutati se numara si o expozitie dedicata lui Sabin Balasa, pictor contemporan celebru in anii '80-'90, care a fascinat audienta cu nuantele de albastru si personajele de basm. Pavilionul Muzeal invita publicul sa redescopere opera lui Gheorghe Petrascu, unul dintre cei mai importanti maestri ai artei romanesti de inceput de secol XX, iar Pavilionul Central va fi dedicat scolii de la Bucuresti - artei contemporane din Capitala, incepand cu anii '90.

Biletele la Art Safari Kids pot fi achizitionate pe tickets.artsafari.ro.