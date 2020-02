Comunicat de presa

AVON a lansat HERSTORY, primul parfumul a carui ambasadoare este Simona Halep - care, incepand cu acest an, a devenit simbolul femeilor care impresioneaza prin forta, curaj si determinare, in cadrul parteneriatului cu brandul.

Parfumul HERSTORY este disponibil deja in Romania si poate fi comandat din 7 februarie in brosura AVON.

Alcatuit din note de piper roz, floare de iris si patchouli, parfumul „HERSTORY” inspira incredere, curaj si celebreaza povestile femeilor puternice.

Cu un traseu personal si profesional care inspira o lume intreaga, Simona Halep se alatura femeilor care au curajul de a-si spune povestea de viata cu voce tare alaturi de AVON.

Cu ocazia evenimentului de lansare a noului parfum, sase artisti romani au fost provocati de AVON sa transpuna in arta sase povesti inspirationale ale unor femei extraordinare din Romania, in cadrul Inspiration Challenge – vernisaj organizat de AVON pentru a celebra arta si frumusetea, aflat la a sasea editie.

Toate creatiile artistilor vor fi licitate, iar fondurile donate integral Asociatiei M.A.M.E.

Cele sase femei care au inspirat artistii sunt protagoniste alaturi de Simona Halep in noua campanie dedicata parfumului HERSTORY, datorita povestilor lor de viata extraordinare, pentru a transmite un mesaj de incredere si altor femei:

Melinda Goczi – supravietuitoare de cancer la san, mama, reprezentant AVON. ,,Dupa vestea ca am cancer, frica s-a instalat, am trecut prin operatii si tratamente care m-ar fi ranit complet daca nu as fi fost optimista, perseverenta si plina de gandul ca viata mea conteaza enorm, nu doar pentru mine, ci si pentru toti cei din jur. Aceasta emotie m-a ajutat sa stralucesc cu adevarat”.

Inspirata de povestea ei, ilustratoarea Alina Marinescu a creat opera ,,Look inside”.

Anca Tofan – mama si femeie de afaceri, cu trei joburi: reprezentant AVON de 20 de ani, lucreaza full-time in constructii si face contabilitate pentru mai multe firme. Are o poveste despre ambitie si dedicare, iar iubirea pentru fiul ei ii da energie si face ca pentru ea ziua sa aiba mai mult de 24 de ore.

Inspirata de povestea ei, artista Corina Dragan a creat opera ,,Femeia care imparte iubire in jurul ei”.

Stela Bizdu – mama, 36 de ani, supravietuitoare a unui accident de masina in urma caruia si-a pierdut un picior, insa chiar daca acum poarta o proteza, Stela ne arata ca viata e frumoasa si asa. in prezent, AVON o sustine printr-un parteneriat, din dorinta de a promova increderea in sine si a da un exemplu de curaj si putere altor femei. ,,Mi-a luat 36 de ani, un accident de masina si un optimism nebun ca sa invat sa ma iubesc pe deplin. Lipsa unui picior m-a determinat sa ma bucur de fiecare AZI din viata mea.”

Inspirat de povestea Stelei, artistul Alexandru Cristea (Nimurad) a creat opera ,,Joy”.

Cristiana Oprea - pilot consacrat de raliuri, o femeie puternica intr-o lume aparent a barbatilor. Povestea ei este despre limite, combaterea stereotipurilor la volan si curajul de a-ti urma visurile. Cristiana face parte din singurul echipaj feminin romanesc care a concurat in Campionatul European de Raliuri.

Inspirata de povestea Cristianei, artista Ana Banica a creat opera ,,My Way”.

Monica Birladeanu – actrita si ambasador AVON, un simbol al ambitiei si frumusetii, care a luptat inca de mica pentru o cariera. Monica este imaginea unui vis devenit realitate, si, asa cum spune ea - ,,faptul ca nu am avut o copilarie fericita m-a ambitionat sa fac totul pentru a imi vedea visurile indeplinite. < > nu isi are locul in agenda mea”.

Inspirata de povestea Monicai, artista Livia Falcaru a creat opera ,,Growing & Glowing”.

Ionela Comoli - reprezentant AVON, traveller si social media influencer. ,,Sa calatoresti inseamna sa te imbogatesti, sa te dezvolti, sa cunosti oamenii si sa realizezi ca avem atat de multe lucruri in comun chiar daca suntem atat de diferiti. Provocarea mea este sa descopar cat de departe pot ajunge”.

Pentru ea, artista Alexia Udriste a creat opera ,,Fly Away”.

Parteneriatul cu Simona Halep

in centrul povestilor se afla povestea Simonei Halep, un adevarat exemplu de inspiratie atat pentru Romania, cat si pentru lumea intreaga. Pe langa talentul, tenacitatea si forta care au consacrat-o in lumea tenisului, Simona este si un simbol al frumusetii autentice, al curajului si al increderii, valori recunoscute si promovate de AVON prin toate initiativele sale.

Intrebata despre ce au in comun tenisul si frumusetea, ea vorbeste cel mai adesea despre incredere.

,,De la varsta de 4 ani, universul meu a devenit tenisul. Cu fiecare zi, am invatat sa fiu mai buna, sa obtin cele mai bune rezultate, am muncit sa imi indeplinesc obiectivele si sa transform in realitate chiar si cele mai nebune visuri. Am reusit si am realizat ca viata mea este despre cat de frumos imi traiesc fiecare capitol din poveste. Ce au in comun tenisul si frumusetea? increderea. increderea ca atunci cand port aroma care ma defineste, imi pot implini cele mai nebune visuri. HERSTORY m-a cucerit din prima clipa. Este semnatura mea personala care imi aminteste in fiecare zi ca imposibilul devine posibil.” povesteste Simona Halep, Ambasador AVON.

Prima aparitie a Simonei ca Ambasador AVON este pe coperta editiei de februarie a brosurii AVON, unde sunt prezentate noutatile brandului pentru luna dedicata celebrarii femeilor din intreaga lume.

Foto by Mihnea Ratte