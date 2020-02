Comunicat de presa

Samsung Electronics anunta lansarea unei competitii realizata in colaborare cu Niio, o platforma premium pentru new media art. inscrierile sunt deschise, atat pentru artistii la inceput de drum, cat si cei consacrati, Samsung The Wall x Niio Art Awards avand drept obiectiv sa descopere cea mai inspirata arta digitala din intreaga lume. Participantii vor avea sansa de a fi expusi la nivel international cu ajutorul lui Samsung The Wall, cel mai mare TV produs de Samsung, Micro LED 4K, o adevarata panza digitala de arta si vor avea sansa sa castige premii de pana la 15.000 de dolari. Competitia va culmina cu expozitii de vara in zece locatii, inclusiv in Coreea, Singapore, Regatul Unit si Statele Unite.

Castigatorul primului premiu al competitiei va fi invitat sa participe la evenimentul de premiere, care va avea loc in luna mai, in showroom-ul Samsung The Wall. Toti castigatorii vor fi selectati de un grup de experti de renume in arta vizuala. La evaluarea fiecarei inscrieri, membri juriului vor cauta opere de arta care sa prezinte un concept artistic inedit, inclusiv creativitate, originalitate si detalii.

„Samsung continua sa exploreze noi modalitati prin care continutul premium sa aiba impact si sa ofere utilizatorilor un nou tip de experienta. Aceasta oportunitate, realizata in colaborare cu Niio Art si comunitatea sa globala de artisti remarcabili, celebreaza talentul in arta digitala si ofera comunitatii artistice o platforma in care sunt stranse la un singur loc numeroase creatii artistice. Competitia joaca un rol important in ceea ce va insemna viitoarea generatie a experientelor de afisaj – aduse la viata cu ajutorul lui The Wall”, a declarat Hyesung Ha, Senior Vice President in cadrul Visual Display Business, Samsung Electronics.

„In lumea conectata de astazi, artistii se folosesc de instrumente digitale pentru a-si spune povestile. Suntem incantati de parteneriatul cu Samsung, pentru ca in acest fel le oferim artistilor de pretutindeni sansa sa-si arate creatiile publicului pe cea mai iconica si exclusivista panza care exista la momentul actual. in plus, planurile noastre pentru marea dezvaluite a operelor castigatoare vor shimba felul in care arta digitiala este experimentata si inteleasa astazi in lume”, a declarat Rob Anders, CEO of Niio.

Niio inspira oamenii de pretutindeni, oferindu-le acces la video premium si la continut new media art prin intermediul tehnologiei sale de ultima generatie si a platformei sale. Platforma Niio inseamna o retea care include operele a peste 4.000 de artisti si parteneri de arta din peste 70 de tari care vor sa impartaseasca munca lor cu publicul larg; lucrarile de arta publicate pot fi imprumutate sau achizitionate pentru a fi vizualizate pe display-uri conectate oriunde in lume.

Disponibil la nivel global, The Wall reprezinta cea mai recenta inovatie a Samsung a in tehnologia modulara MicroLED, care poate fi customizata la orice dimensiune si raport, aducand un aport semnificativ la design-ul oricarui spatiu.

Pentru a afla mai multe despre inscrieri, artistii pot vizita https://www.niio.com/get/the-wall-open-call/, unde pot sa isi incarce operele, precum si sa citeasca despre conditiile de participare, reguli, date importante si premii. Pentru a descoperi The Wall, vizitati: https://displaysolutions.samsung.com/led-signage/the-wall.