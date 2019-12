comunicat de presa

In aceasta perioada, toata lumea e cu gandul la cadouri de Craciun si cei mai multi dintre noi pregatesc liste peste liste cu optiuni si variante. Pentru toate acele persoane care nu s-au hotarat inca in privinta cadourilor perfecte, Baiatul cu Flori le vine in ajutor. Propunerile din frumoasa colectie de Craciun din acest an sunt alcatuite din armonii florale, detalii vegetale si non-vegetale de sezon, precum si din detalii care rasfata toate simturile.

Cadouri de Craciun de la Baiatul cu Flori

Champagne Christmas Blue

Un astfel de cadou elegant este potrivit, in egala masura, pentru o vizita intre prieteni sau in familie, precum si pentru a-i multumi unui colaborator. Intr-o cutie eleganta de lemn, designerii nostri au asezat decoratiuni albastre de Craciun, insotite de crengute naturale. Alaturi de toate acestea, livram si o sticla de sampanie. Daca ai preferinte de brand, trebuie doar sa ne spui ce tip de sampanie preferi, iar noi vom oferi cadoul din partea ta la ora si in ziua alese de tine.

Aranjament de Craciun Sarbatori fericite!

Spune "multumesc", "te iubesc" sau "bine ai venit acasa" prin intermediul unui cadou de Craciun unic! Sarbatori fericite este un aranjament de iarna care contine delicii multisenzoriale pentru trup si suflet. Acesta este alcatuit din sampanie fina, panettone, delicii de ciocolata si o cafea plina de savoare. Alaturi de toate acestea se afla un aranjament floral construit din ornithogalum si trandafiri intr-un cuib din crengi naturale de brad. De asemenea, printre acestea se afla si o lumanare eleganta, precum si o legatura de scortisoara.

A schimbat Mosu’ sania…

…cu o masinuta plina de cu turta dulce, ca sa ii tina de foame pe drumul lung pe care il are de facut in noaptea dintre 24 si 25 decembrie. Langa turta dulce, am asezat si alte surprize, ca ciocolata si panettone. Toate acestea sunt inconjurate de un aranjament vegetal cu aer de sarbatoare in care domina verdele crengilor de brad si auriul elegant.

Am o obligatie

“Ei, stii cum e, am o obligatie!” Fiecare dintre noi s-a trezit pus in aceasta postura cel putin o data in viata. Baiatul cu Flori iti ofera posibilitatea sa transformi aceasta “obligatie” intr-un moment plin de caldura specifica sezonului. Acest cadou generos este alcatuit dintr-o sampanie, un panettone si numeroase astfel de delicii, acompaniate de un aranjament vesel de Craciun.

Aranjament de Craciun Prosperitate

Cadoul de Craciun Prosperitate este o creatie aparte in colectia de iarna a Baiatului cu Flori. Rafinat si cu totul special, acesta este asezat intr-un inedit suport de lemn decorat cu accesorii de sezon si conuri naturale. In interiorul acestuia am asezat crengute de brad, orhidee cymbidium si leucadendron. Printre toate acestea am pus un mix de bomboane fine, ciocolata savuroasa si o sticla de prosecco.

Descopera aici colectia de Craciun de la Baiatul cu Flori!