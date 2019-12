comunicat de presa

In aceasta perioada pregatirile de Craciun sunt in toi, fie ca vrei sa cumperi cadouri pentru tine, prieteni sau cei dragi. Drumuri peste drumuri, iar vremea de afara nu te ajuta deloc. Tu insa, ca orice gift hunter profesionist, iti faci planul de ”calatorie” in agitatia orasului si alegi rutele cele mai bune.

Te echipezi cu haine groase, alegi ruta cea mai buna si nu uiti de cel mai important trick pentru drumurile tale: incaltamintea ECCO Thermal Comfort.

Pentru noi, confortul tau este un laitmotiv. Indiferent de sezon, colectia ECCO Thermal Comfort iti va mentine picioarele calde in timp ce tu esti in cautarea cadoului perfect.

Calduroase, confortabile si fashionable

Pentru orice iubitor de confort si stil, ECCO Thermal Comfort ofera o izolare exceptionala impotriva frigului datorita captuselii din lana naturala. Desi strazile orasului sunt pline de zapada si gheata, tu nu ai nicio grija pentru ca talpile inovatoare iti ofera o izolare de 360 de grade in orice moment!

In plus, ECCO Thermal Comfort nu face compromisuri in ceea ce priveste stilul, iar tu te bucuri de un super look si de o functionalitate potrivita sezonului rece.

Pentru ca aceasta colectie ofera o serie de siluete formale, dar si casual, atat pentru barbati, cat si pentru femei, tu te poti bucura la maxim de caldura, confort si stil. Alege ECCO Thermal Comfort!

ECCO Thermal Comfort iti permite sa mergi cu incredere pe strazi inghetate si alunecoase.

Slalomul prin zapada si gheata va fi o placere, deoarece ECCO Thermal Comfort foloseste tehnologia ECCO FLUIDFORM ™ direct comfort. Aceasta ofera un echilibru ideal de amortizare si aderenta pe orice tip de teren.

Ai bifat ECCO Thermal Comfort pe lista ta de cadouri?

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.