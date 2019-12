comunicat de presa

In fiecare an, pentru tine, Craciunul inseamna bucurie. Fericirea de a petrece clipe de neuitat alaturi de cei dragi impodobind bradul si alegand cadourile perfecte. Ca in fiecare an, alaturi de Sabon, creezi amintiri stralucitoare care ii dau casei tale o aroma festiva! Merry Christmas!

Shiny Spice - Povestea din spatele noii arome de sarbatoare

Stim, sarbatorile inseamna magie, inseamna colinde si arome desavarsite. Inseamna momentele in care timpul sta in loc. Pentru tine Craciunul inseamna Sabon. ☺

Iar pentru ca, uneori, cadoul ideal este si o comoara pentru suflet, Sabon vine cu o colectie limitata de produse, elegante si festiv ambalate, cu un design stralucitor care sunt adevarate gifts and treasures.

Un mix de arome si lumini, in noua colectie Shiny Spice, notele de varf sclipesc de prospetimea citricelor si sunt urmate de un amestec multifatetat de esente de flori pretioase.

Povestea se incheie fericit cu notele de baza, calde si trainice, ce contopesc cu maiestrie de artist aromele calde, lemnoase, cu dulceata seducatoare a vaniliei.

Let your inner light shine!

Produse in editie limitata

In exclusivitate pentru acest sezon festiv al anului, SABON lanseaza produsele sale cele mai vandute, acum cu un design special, in editie limitata.

Exfoliantul de corp, Lotiunea de Corp, Ulei de dus, Unt de maini, Bulgare Mineral, Sapun Solid, Aroma de camera, Lumanare parfumata, Odorizant pentru masina, gentute pentru cosmetice, descopera-le pe toate pe www.sabon.ro.

Lucrarea Lunii Decembrie – Memories de Mirela Traistaru

Artista lunii decembrie este Mirela Traistaru, binecunoscuta publicului prin numeroasele sale expozitii personale si de grup, fiind distinsa cu numeroase premii locale. De asemenea, aceasta este prezenta si la nivel international in colectii muzeale si private din tari precum Franta, Italia, Danemarca, Olanda, Austria, Germania, Elvetia, Ucraina, Serbia, Romania, Bulgaria, Grecia, Turcia, Egipt, India, China, Japonia, Coreea de Sud si SUA.

In lucrarea dedicata Sabon numita si Memories, Mirela aduce o oda trecutului, bogatiei mostenirii si zestrei inscrise in broderiile bunicii. Caldura tematicii si multitudinii de insemne se regasesc, ca un praf de fluture, pe cusaturile facute in casa, pe ornamentatia costumului popular si pe povestea despre supranatural a lumii satului romanesc.

*****

Despre Sabon

SABON a venit pe lume din dragoste pentru texturi şi parfumuri, pentru arta ingrijirii si relaxarii, pentru bucuria de a crea şi din dorinţa de a oferi oamenilor momente de relaxare şi magie intr-o viata atat de agitata.

Sabon inseamna atenţie pana in cel mai fin detaliu acordata ambalajelor, ingredientelor folosite şi combinaţiilor dintre ele, plus o neobosita grija pentru protecţia naturii şi a mediului inconjurator.

Aromele Sabon te invaluie irezistibil, devin o a doua piele, parte din personalitatea ta şi o forma plina de intelesuri a expresiei personale.

Povestea se scrie zi de zi, pe www.sabon.ro