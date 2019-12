comunicat de presa

Fara sa realizezi luna decembrie este aici. Panica! Parca ieri te pregateai de ultima petrecere a verii in gradina, relaxat, alaturi de amicii tai cei mai buni. Nu te speria! Chiar daca este luna cadourilor, prietenii de la SensoDays.ro sunt aici sa te scoata din ”bucluc”.

Cadouri pentru prieteni, pentru familie, pentru colegi!

Stres, stres si iar stres! Toata lumea se pregateste de Secret Santa. Acasa, la birou sau ”surfing” pe internet, sarbatorile de iarna sunt aici, iar ”shopping explorers” cauta cele mai potrivite optiuni. Chiar daca esti prins in trafic sau la metrou, oamenii din jurul tau alearga dintr-un loc in altul cautand ofertele cele mai bune.

Te uiti in jur si zambesti, pentru ca tu esti intotdeauna la un singur click distanta de produsele tale favorite de la Maison Berger, Villeroy & Boch sau Sander. ☺

Pentru ca pentru tine goana dupa cadou inseamna in primul rand distractie, pe SensoDays.ro gasesti cele mai bune optiuni cand vine vorba de cadouri speciale pentru cei dragi, pentru partenerii de afaceri sau pur si simplu pentru colegii de la birou.

Intra pe SensoDays.ro si gaseste-ti inspiratia cu recomandarile noastre premium pentru orice gust si pentru orice pretentios.

This Christmas you make it special with ideal gifts!

Mosul, partener de incredere la cumparaturi

Psss, avem un secret! Daca nu ne-ai crezut cand spuneam ca pe SensoDays.ro goana dupa cadoul ideal devine o joaca de copil, afla ca in acest an, Mosul este unul dintre prietenii de incredere care recomanda produsele noastre!

Fie ca vorbim despre cadouri mici si speciale, pentru masa de Craciun sau pentru decorat casa, in decembrie, pe SensoDays, ai cele mai cool oferte de la ”santa’s little helpers”.

Inarmati cu rabdare, cu atentie pentru detaliu si gust, prietenii de la SensoDays.ro au pregatit gama de Craciun in cel mai mic detaliu ca tu sa alegi cele mai cool oferte. Recomandate si alese cu grija, echipate, bineinteles, cu super preturi!

Deci, cum arata cosul tau virtual de cumparaturi? ☺

*****

Despre Sensodays

SensoDays crede ca fiecare persoana are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea, intreaga echipa sustine viziunea ca visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care Sensodays reuseste sa recomande si sa ofere cele mai interesante, mai versatile si mai noi produse si colectii ale brandurilor cu reputatie in domeniul bailor, bucatariilor si al decoratiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoana are o filosofie unica de viata si este misiunea asumata de a o ajuta sa o implementeze in casa visurilor sale.

Cu o experienta de peste 15 de ani in managementul categoriilor, sute de furnizori auditati permanent si o logistica impecabila cu livrare in toata tara SensoDays te invita sa adaugi o nota personala. #mysensodays

Pe www.sensodays.ro gasiţi peste 100 de branduri premium, iar pentru inspiraţie va asteptam in cele doua showroom-uri din Bucuresti, Baneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22 şi Ştirbei Voda 160-162.