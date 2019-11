Comunicat de presa

Pentru a oferi consumatorilor o gama variata de produse de cea mai buna calitate, fabricate in mod sustenabil si cu o trasabilitate sigura, Lidl a continuat sa adopte politici de achizitii responsabile si, totodata, sa aduca la raft si mai multe produse organice. De exemplu, in anul 2018, numarul de articole BIO de pe rafturile magazinelor Lidl a crescut cu 18%, ajungand la un total de 179 de produse cu aceasta certificare.

De asemenea, pentru materii prime precum cacao, cafea sau ceai, Lidl urmareste certificarea acestora in concordanta cu standardele UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade sau BIO. Toate aceste demersuri sunt incluse in cel de-al doilea raport de sustenabilitate Lidl, lansat astazi, pentru perioada 1 martie 2017 - 28 februarie 2019.

in conformitate cu modelul sau de business responsabil, Lidl continua sa dezvolte gama de produse marca proprie certificate ecologic si implementeaza politici de sustenabilitate ce asigura gestionarea atenta a resurselor, trasabilitatea acestora, precum si calitatea materiilor prime folosite si a retetelor. in anul 2018, 179 de articole BIO s-au aflat pe rafturile magazinelor Lidl din Romania, cu 18% mai mult fata de anul precedent.

In plus, in acelasi an, a ajuns pe rafturile magazinelor gama de cosmetice organice Cien Nature, in care sunt utilizate ingrediente obtinute din agricultura ecologica precum ulei din seminte de rodie, ulei din seminte de macese, galbenele, roinita si hamamelis. Datele fac parte din cel de-al doilea raport de sustenabilitate Lidl, pentru perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2019, elaborat dupa standardele GRI (Global Reporting Initiative).

De asemenea, acelasi raport arata ca, pentru a asigura un consum responsabil si sustenabil in randul clientilor sai, pana in anul 2020, Lidl va utiliza doar cacao certificata in toate articolele marca proprie ce contin cacao, iar 30% din cafeaua comercializata va fi certificata conform standardelor UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade sau Bio. in plus, pana la sfarsitul anului 2022, Lidl va obtine certificarea a 100% din materiile prime pentru ceaiul verde, negru si roiboos prin Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio sau UTZ si a 50% din materiile prime pentru ceaiul din plante si fructe.

Raportul de sustenabilitate Lidl cuprinde masuri, obiective si rezultate pentru patru arii de responsabilitate: 1. Resurse & Agricultura, 2. Lantul de aprovizionare & Procesare, 3. Operatiuni & Procese, 4. Clienti & Societate. Pornind de la punctele in care materiile prime sunt cultivate, prelucrate si transportate catre magazine, pana in punctul in care produsele ajung la clienti, aceste patru arii reprezinta Modelul Lidl de responsabilitate pe intregul lant de aprovizionare.

La baza raportului au stat temele de interes identificate ca fiind relevante pe plan local de catre angajatii, furnizorii, clientii si partenerii Lidl si structurate in functie de cele patru arii de responsabilitate. Printre cele mai importante teme, considerate de stakeholderii implicati in demersul de raportare Lidl, se numara: Produse de calitate si siguranta produselor, Conformitate, Risipa alimentara si Dezvoltarea locala.

Principalele rezultate ale celui de-al doilea raport de sustenabilitate Lidl Romania sunt:

Resurse si Agricultura

Lidl a eliminat din sortimentul sau si din retetele articolelor achizitionate de la furnizorii romani ouale care provin de la gaini crescute in baterii.

Lantul de aprovizionare si procesare

Peste 80% din furnizorii de bunuri si servicii au fost din Romania.

568 copaci au fost salvati, gradul de poluare a fost redus cu 717.064 kg eCO2, iar cantitatea de deseuri a fost redusa cu 66.162 kg, prin parteneriatul cu CHEP, de reutilizare a paletilor.

Cantitatea de legume si fructe romanesti achizitionate a crescut in 2018, cu 19,42%, comparativ cu anul 2017. in total, peste 90.000 de tone de fructe si legume au fost achizitionate de la peste 200 de producatori locali, certificati Global Gap.

71% din camioanele cu care a fost transportata marfa au fost Euro 5 si Euro 6.

Numarul furnizorilor din Romania pentru tot sortimentul a crescut in anul 2018 cu 9,69%, de la 320 in 2017, la 351 in 2018.

Operatiuni si procese

Peste 50.000 de tone de deseuri au fost colectate selectiv in magazinele si depozitele Lidl si trimise catre centrele de reciclare in perioada de raportare.

Obtinerea certificarii ISO 50001 pentru eficienta energetica, cel mai inalt standard international de management al energiei.

43,67% energie regenerabila folosita in 2018.

Partener fondator pentru Banca pentru Alimente Bucuresti si Banca pentru Alimente Cluj.

Peste 300 de tone de produse alimentare si nealimentare donate.

Clienti si Societate

Peste 32.000.000 lei au fost investiti in proiecte cu impact asupra mediului, educatiei si sanatatii, sustinand astfel peste 60 de organizatii non-guvernamentale.

Numarul de produse din gama Camara Noastra a crescut cu 75% - de la 98 de produse in 2016, la 175 de produse in 2018.

Cel de-al doilea raport de sustenabilitate Lidl Romania poate fi consultat in intregime, aici.