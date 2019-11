Comunicat de presa

Conceptul Baneasa Shopping City celebreaza universul exclusivitatilor din lumea shopping-ului si completeaza natural binecunoscutul tagline „All in the Name of Fashion”, devenit deja sinonim cu Baneasa Shopping City. Cu peste 50 de branduri disponibile in exclusivitate si peste 350 de magazine, centrul comercial este locul in care au loc cele mai importante premiere din lumea modei si ale shopping-ului.

Aici ajung pentru prima data toate produsele care ulterior devin obiectul dorintei a mii de oameni, lansarile de branduri in exclusivitate, colectiile capsula, produsele in editie limitata sau experientele unice de shopping ce se intampla in premiera la Baneasa Shopping City.

Joi, 14 noiembrie, evenimentele Baneasa Xclusive au continuat cu lansarea noii colectii de toamna/iarna 2019 Gerard Darel, disponibila exclusiv in Baneasa Shopping City! Cei peste 50 de invitati s-au bucurat de cadrul exclusivist si de prezenta lui Laurent Gerbi Darel, proprietarul brandului si fiul lui Gerard Darel. Printre cei care au venit sa admire noua colectie si sa se bucure de prezenta acestuia se numara vedete precum Irina Rimes, Andreea Raicu, Andreea Berecleanu, Maurice Munteanu, Geanina Ilies sau Raluka.

Gerard Darel, brand-ul dedicat calitatii, propune o colectie de iarna care mixeaza subtil aerul contemporan cu linii clasice, vesnic chic si modern. Cunoscut in special pentru accesoriile din piele si pentru inclinatia catre materiale extraordinare, designerii ofera articole din piele moale, piele de sarpe, catifea sofisticata sau tricotaje viu colorate. Printre produsele iconice ale brand-ului se numara colierul Jackie Kennedy, puloverul Marilyn Monroe si jeansii Anna.

Piesele de rezistenta ale colectiilor o constituie rochiile, in special cele din matase, si articolele din piele. Rochiile de zi sau de seara, de birou sau de cocktail, cu imprimeuri florale sau neutre, sunt adaptate trendurilor urmarind confortul miscarii si stralucirea celor care o poarta. Articolele din piele, pantalonii leggings sau boyfriend, fustele, trench-urile sau jachetele biker sunt foarte cautate, fiind sold out doar in cateva zile de la realimentarea stocului.