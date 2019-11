Ediția 2019 a The Grand Heritage a debutat în data de 19 noiembrie 2019, în cadrul galeriei The Grand Avenue, evenimentul din acest an fiind dedicat unor forme de artă care reprezintă o altă viziune asupra satului românesc, definită prin acea inocență primară ce redescoperă lumea. În esență, arta naivă, căci despre ea este vorba, filtrează universul prin ochii plini de candoare ai artiștilor. Ea își are originea în oglinzile sufletului și ne redă, în același timp, copilăria și naivitatea.