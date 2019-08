Comunicat de presa

Tot mai multe businessuri, in special eCommerce-urile din industria de fashion si beauty, investesc in tehnologii noi pentru a atrage mai rapid si a ajuta clientii sa “probeze” produsele pe care si le doresc, virtual. Beneficiile sunt multe: cumperi mai informat, esti mai multumit de ce comanzi, in timp ce business-urile castiga clienti fideli si popularitate.

Acesta este si povestea brandului de costume made to measure Tudor Tailor, care a lansat recent o aplicatie 3D de personalizare a designului pantofilor made to order, pentru barbati. Este o premiera in Romania, mai specific in moda autohtona, prin care compania doreste sa imbunatateasca procesul de cumparare online si sa le ofere clientilor sai o experienta interactiva, captivanta si adaptata nevoilor acestora. Am aflat cum, mai exact, stand de vorba despre tehnologia 3D cu Alin Copindeanu, CEO si co-fondator Tudor Tailor:

“Desi suntem un brand care promoveaza valorile si eleganta clasica autentica, intotdeauna am acordat o atentie speciala digitalizarii si am reusit sa implementam cele mai noi tehnologii pentru a oferi o experienta cat mai complexa si mai placuta, in acelasi timp, clientilor”.

Cum functioneaza aplicatia online de customizare?

Acest tool 3D de pe site-ul companiei romanesti ofera o libertate de alegere celor preocupati de stilul personal si de imaginea lor, dar lasa loc si creativitatii.Practic, cei care folosesc aceasta aplicatie inainte de a comanda trec din rolul de simplu cumparator in cel de creator al propriilor perechi de pantofi, pentru a-si completa tinutele elegante cu un plus de originalitate.

“Am vrut sa oferim variante simple si comode pentru a-ti personaliza pantofii. Aplicatia pe care am dezvoltat-o este intuitiva, simplu de folosit si iti permite sa vezi si sa modifici modul in care vor arata pantofii. Prin prezentarea pantofului intr-un mediu tridimensional, il poti analiza si customiza in detaliu, din orice unghi doresti”, a mai declarat Alin Copindeanu.

Aplicatia ii permite cumparatorului sa aleaga fiecare detaliu: de la ce culoare si ce tip de piele sa aiba fiecare sectiune, la culoarea sireturilor si tipul si culoarea talpii ori a captuselii - chiar si cum sa arate cusatura pe exterior si alte detalii decorative pretioase care emana curaj si personalitate pentru cel care ii poarta.

“Clientii vor putea personaliza orice detaliu al unui pantof. Customizatorul te intampina cu o gama de modele, de la Oxford si Derby la MonkStrap, Loafers si ghete, avand mai multe categorii din care se poate alege. Odata ales modelul, pentru pantofii de tip Dress sau cei cu cusatura Goodyear, clientul va alege tipul de varf de pantof dorit, daca doreste rotund (Zurigo), in stil englezesc sau Monti, un varf mai ascutit si mai patratos, si apoi intra in customizatorul propriu-zis. De acolo, poti incepe sa te joci cu aplicatia si sa iti vizualizezi pantoful”, a completat CEO-ul Tudor Tailor.

Scopul unei aplicatii 3D interactive in moda masculina romaneasca

Aceasta functionalitate specifica magazinelor online este una de bun augur atat pentru business, cat si pentru clientii din Romania, care tind sa achizitioneze produse locale de calitate, autentice si adaptate nevoilor fiecaruia.

Pentru companie, este vorba de o aliniere la standardele industriei moderne care le aduce clienti noi si o fidelizare a celor existenti, dar si o simplificare a proceselor de lucru interne. Pentru clienti, o tehnologie care le permite sa “probeze” produsele inseamna un grad mai mare de control asupra lucrurilor pe care le cumpara si care ii reprezinta, intr-un fel sau altul.

“Aplicatia ofera sansa unui posibil client sa experimenteze o mica parte din experienta Tudor. Personal Tailor inainte de a veni in magazin. in showroom-ul din Bucuresti, avem o tableta inteligenta unde clientii isi pot personaliza pantofii cu unul dintre consilieri si pot fi sfatuiti in legatura cu ce tip de pantof li se potriveste in functie de evenimentul la care vor participa. Domnii care doresc sa experimenteze cu stilul si culorile sigur vor gasi in aplicatie un asset formidabil”, a detaliat co-fondatorul Tudor Tailor.

Primul preview al aplicatiei 3D a avut loc in cadrul unei pre-lansari, care a avut loc chiar in showroom-ul Tudor Tailor de pe Calea Floreasca, Bucuresti. Invitatii Creative Gents Soiree au putut interactiona cu aplicatia pentru a concepe modelele ideale de pantofi barbatesti, prin designuri care sa le transmita eleganta, stilul si creativitatea.

Ce urmeaza: cand inovatia online se impleteste cu serviciile de consiliere offline

Nu este prima data cand brandul romanesc investeste in produse inovative, imbinand serviciile de consiliere vestimentara in showroom-urile fizice cu tehnologiile online.

Tudor Tailor a venit in sprijinul clientilor cu anumite particularitati cu o aplicatie in care pot comanda pantofi barbatesti adaptati la acestea (la o forma atipica a talpii, monturi, defecte, marimi dificile).

“Avem o aplicatie dezvoltata de un partener, FeetSizr, disponibila atat pe AppStore cat si pe Google Play, prin care clientii nostri isi pot lua singuri masurile cu o coala A4 si un smartphone. Procesul dureaza undeva la 3-5 minute.”, a adaugat Alin Copindeanu.

De asemenea, barbatii activi, mai ales din mediul business sau care poarta frecvent costume, pot sa afle mai multe despre costumul hidrofob, rezistent la murdarie si lichide, care se bazeaza pe nanotehnologie pentru a te proteja de orice situatie neplacuta.

Si recunoasterea la nivel international se afla printre planurile de viitor. De curand, a avut loc inaugurarea primului showroom din afara tarii, in sistem de franciza, in Hasselt, Belgia, insa se doreste extinderea internationala in Europa la nivel de online, ca orice gentleman sa poata experimenta serviciile Tudor Tailor.

Compania ramane interesata de inovatie in online, posibil in zona de creare de costume made to measure, insa serviciile oferite in showroom-urile din tara sunt esentiale.

“Suntem pasionati de inovatie si vom continua sa o promovam in orice facem. insa, nimic nu poate egala experienta consilierii personalizate si a conceptului clasic made to measure.”, a explicat co-fondatorul Tudor Tailor.

Gentlemenii se pot bucura de o experienta inedita de consiliere vestimentara in showroom-urile Tudor Tailor din Bucuresti, Cluj si Timisoara.